  • BIST 112.007
  • Altın 157,100
  • Dolar 3,8145
  • Euro 4,5264
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
26.12.2017 23:10

Tekirdağ'da cami soygunu

»
Tekirdağ'da cami soygunu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bir caminin imam odasındaki çekmecede bulunan yaklaşık 2 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı.

Tekirdağ Malkara ilçesi Ahievran Mahallesi'ndeki Ahievren Camii'nin imamı Mümtaz Şahin, jandarmayı arayıp, odasındaki çekmeceden yaklaşık 2 bin 500 lira çalındığını söyledi. Gelen ekipler, caminin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, bir gün önce kahvehanede oturup çay içen; hayvan alım satımı için mahalleye geldiğini iddia eden kişi olduğunu tespit etti.

Hırsızlık yapan kişinin bulunmasını isteyen imam Mümtaz Şahin, "Camiye kadınların girdiği yerden girmiş, burada 10 dakika geçiriyor. Ardından kadınlara ait kısımdan, kadınlar mescidine çıkıyor. Daha sonra kadınlar mahfilinde sabah namazına kadar zamanını geçirip saklanıyor. Sabah namazını kıldırmak için geliyorum ve hırsız beni gözlüyor. Anahtarı nereye koyduğumu görüyor. Biz namazdan çıktıktan sonra anahtarı alıp hırsızlığını yapıyor. Diyanet takvimlerinden elde ettiğimiz paraları çekmeceden ve benim yeni çektiğim maaşımı sakladığım yerde bulup alıyor" dedi.

Şüpheli ile kahvehanede çay içtiğini belirten Ahmet Erdem (57) ise olayı duyunca şaşırdığını söyledi.
Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta yoğun sis etkili oldu26 Aralık 2017 Salı 21:37
  • Lise öğretmeni tacizden tutuklandı26 Aralık 2017 Salı 21:14
  • Sokak hayvanları için denize girdiler26 Aralık 2017 Salı 20:40
  • Tekirdağ'da cami soygunu26 Aralık 2017 Salı 20:18
  • Elektrikli ısıtıcı koltuğa devrilince canından oldu26 Aralık 2017 Salı 20:00
  • Hastasını muayene ederken telefonu bomba gibi patladı26 Aralık 2017 Salı 19:58
  • TIR'da 2 ton uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi26 Aralık 2017 Salı 18:43
  • Tokat'ta bir 'hayvan pazarı' karantinaya alındı26 Aralık 2017 Salı 17:40
  • Ömründe hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası kesildi26 Aralık 2017 Salı 17:27
  • Tuzla'da kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı26 Aralık 2017 Salı 17:17
    • FOTO GALERİ
    • İşte yaşlanmayı geciktiren 4 önemli tüyo
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti