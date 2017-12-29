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29.12.2017 16:55

Tekin: Tek temennim özgür ve bağımsız bir hukuk devleti

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Tekin: Tek temennim özgür ve bağımsız bir hukuk devleti
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2018 yılına ilişkin yaptığı yeni yıl kutlamasında barış, huzur ve kardeşliğe vurgu yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2018 yılına ilişkin yaptığı kutlamada, 2017 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını vurguladı. Tekin, “2017 yılında AKP iktidarının uyguladığı politikalar ne yazık ki yüzümüzü güldürmedi. İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk aldı başını gitti. Hukukun üstün olduğu değil, güçlülerin hukukunun üstün olduğu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bizler, İşsizliğin ve gelir adaletsizliğinin azaldığı, yolsuzluğun yapılmadığı, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, herkesin birinci sınıf vatandaş olarak yaşadığı bir Türkiye istiyoruz” dedi.

İnsan haklarına saygılı bir devlet ve yönetim anlayışının tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, “Bu ülkenin insanları da dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki insanlar gibi yaşamaya layık. Yaşadığımız hiçbir şeye mahkûm değiliz. Şimdi önümüzde yeni bir yıl var. Haksızlığa karşı hakkın, adaletsizliklere karşı adaletin, yoksulluğa karşı bereketin yılı başlasın istiyoruz. Çünkü ülkemiz ve insanlarımız bunu fazlasıyla hak ediyor. Yeni yıldan tek temennim,  ülkemizin, özgür ve tam bağımsız bir hukuk devleti özelliğine kavuşmasıdır” ifadelerini kullandı.
Tekin yeni yıl temennisini şöyle tamamladı:

“Tüm bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini, sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyor, yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyorum.”
 

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