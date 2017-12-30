Tekin Bingöl'den Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP'li Bingöl: "Temel bakış açımız, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması..."

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" sözlerini değerlendirdi. Bingöl, "Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması bizim için çok kıymetlidir ve bizim temel bakış açımız da bu doğrultuda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin olağan il kongresine katılmak için geldiği Kahramanmaraş'ta 2019'da Türkiye'de 3 önemli seçim yapılacağını söyledi. Bingöl, erken seçim olması durumunda CHP'nin siyasi kadrolarıyla seçime hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"CHP olarak 94 yıllık bir partiyiz. Çok derin bir siyasi geçmişimiz, deneyimlerimiz, karolarımız var. O açıdan erken seçim olması bizim için hiçbir zaman sorun teşkil etmez. Hazırlıklı bir partiyiz. O nedenle ne zaman bir seçim olursa olsun büyük bir iddia ile o seçimlere katılacağız ve sonuçta da Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar bizi o seçimlerden bizi mutlaka başarılı çıkaracaktır."

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programındaki, "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Yeri ve zamanı gelince, araştırmalar yapılır, parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" sözlerini değerlendiren Bingöl, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız, bir partinin genel başkanı olmaktan öte bir siyasi lider, önemli bir siyaset adamı. Söylediklerinin hepsi çok gerçekçi ve somut söylemler olduğunu herkes görüyor. Ayrıca Türkiye'de 'Adalet yürüyüşü' gibi çok önemli bir etkinliğe imza atmış bir siyasi lider. Artık böyle bir siyasi liderin toplumun her tarafından kabul gördüğü herkesçe malum. O açıdan Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması bizim için çok önemli, çok kıymetlidir ve bizim temel bakış açımız da bu doğrultuda. Ama dediğim gibi bireysel anlamda bizim bu düşüncelerimizin ötesinde elbette bunu parti içerisinde tartışırız, değerlendiririz. Parti içinde Sayın Genel Başkanımızın adaylığıyla ilgili bir farklı düşünceye sahip olacak hiç kimsenin olacağını düşünmüyorum. Kamuoyunda da böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu. Ama daha erken, seçim normal tarihte yapıldığı söz konusu olursa zaten epey bir zamanımız var."

"İKTİDARA ODAKLANMIŞ BİR PARTİYİZ"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İyi Parti ya da HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Tekin Bingöl şöyle konuştu:

"Diğer siyasi partililerle ittifak konusuna gelince biz iktidara odaklanmış, her anlamda yerelde de genelde de tek başına iktidar olmayı hedefleyen, çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçten ancak tek başına CHP iktidarıyla çıkılabileceğine yürekten inanan bir siyasi karoya sahibiz. Bütün parametreler de zaten CHP'nin böyle bir sonuca ulaşacağını gösteriyor. İttifak konusuna gelince elbette önümüze çıkacak koşullar, neyi gösterir bilemeyiz ama zamanı geldiğinde ortaya çıkan tablo, bir takım yaklaşımları da beraberinde getirebilir. Ama bugün görüyoruz ki ittifakı dillendirenler sıkıntı içinde olanlar. 9-10 kez parlamentoya kanun teklifi vermiştik en son 'Baraj kaldırılsın' diye önerimiz de olmuştu. Ama AKP ve MHP bu teklifi hep reddetmişlerdi. Şimdi aksine barajın düşürülmesi talebi oradan geliyor, ittifak söylemlerini yükseltenler keza o siyasi partiler. Demek ki orada bir sorun var. Demek ki sonuç alamama gibi bir kaygıları var. Bu kaygı şimdi onları baraj ve ittifakı konuşturma noktasına geldi."