Tekin: AKP sosyo-ekonomik refahı yıkıma uğrattı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler kapsamında, İstanbul’un tarihinde ilk kez göç verdiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Tekin, AKP’nin ekonomik ve sosyal refahı yıkıma uğrattığını kaydederek, “Eğer taşı toprağı altın olarak bilinen İstanbul göç vermişse, Türkiye’de ne ekonomik ne de sosyal refah yolunda gidiyordur” dedi.

“Hükümet oy hareketliliğiyle değil göç hareketliliğiyle ilgilensin”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdığı İstanbul’da yaşanan göç olgusunu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere dayandırarak değerlendirdi.

İstanbul’da yaşayan vatandaşların geçim sıkıntısının yüksek seviyelere ulaştığını vurgulayan Tekin,İstanbul’da ekonomik ve sosyal refahım yıkıma uğratıldığını söyledi. Konuya ilişkin eleştirilerde bulunan Tekin,“Güvenlik kaygısının arttığı, geçim ve yaşam koşullarının gittikçe zorlaştığı İstanbul’dayoksul sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde toplumsal çatışmanın yaşandığı, sanayiye bağlı istihdamda büyük kayıplar veren bir şehir haline getirildi. İstanbul özelinde, ekonomik ve sosyal refah değerlendirmesi yapığımızda dahi ülkemizin içerisinde bulunduğu fakirleşmeyi tahlil etmek mümkün oluyor. Hükümet her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylüyor ama sosyolojik bir analiz araştırması yaptırsa toplumsal yıkımın ne seviyelere geldiğini görecektir. AKP oy potansiyelini tespit etmek için yalnızca seçim dönemlerinde toplum bilimcilerinden faydalanıyor. Onun dışında toplumsal hareketlilik neye işaret ediyor, göçün nedenleri nelerdir, Türkiye neden beyin göçü veriyor, bunlar AKP’nin ilgi alanına girmiyor” ifadelerini kullandı.

Tekin, İstanbul’un göç vermesine ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü: “ İstanbul’un neden göç verdiğine dair kapsamlı bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. Göç nedenleri arasında eğer ekonomi, güvenlik kaygısı, sosyal statü çatışması varsa bu sebepler, AKP’nin 15 yıllık toplumsal yıkım çalışmasının bir ürünüdür. İstanbul’dan göç eden vatandaşlarımız genellikle köylerine değil, orta ölçekli şehirlere göç ediyor. Köyüne dönmüş olsa, bu hükümet tarımsal üretim için vatandaşlarımızı teşvik ediyor, helal olsun derim ama o da yok. Köylerimizde tarımla ya da hayvancılıkla uğraşan kimse kaldı mı? Durumun vahametini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, cevaplanması istemiyle İç İşleri Bakanlığına verdiği soru önergesi şöyle:



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iller bazında her yıl yayınlamış olduğu verilere bakıldığında, İstanbul ilimiz tarihinde ilk kez göç alan değil, göç veren bir kente haline dönüşmüş durumdadır.

İstatistikler de gösteriyor ki; mega kent artık insanları tatmin etmiyor ve bu şehirde yaşam mücadelesi verenler, taşı toprağı altın başka şehirler aramaya başlamışlar. Bir ilin, neden aldığının üstünde göç veren duruma geldiği acil olarak sorgulanmalı ve araştırılması gereken bu konuya ilişkin;

1- İstanbul ili neden göç vermektedir? Göç verme nedenlerinin belirlenmesine ilişkin herhangi bir araştırma yapılmakta mıdır?

2- İstanbul’dan yaşanan göçün; yaşa, cinsiyete, meslek gruplarına ve sosya-ekonomik durumlara göre analizleri yapılmış mıdır? Yapıldıysa oranı nedir?

3- 2016 ve 2017 yıllarında İstanbul’dan göç eden vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir?

4- 2016-2017 yılları aralığında, İstanbul’dan göç eden vatandaşlarımız hangi illere yerleşmişlerdir? İllere göre istatiksel veriler nelerdir?

5- Türkiye genelinde İstanbul nüfusuna kayıtlı yurttaşlarımızın yaşadığı illere ilişkin sayısal veriler nelerdir?



