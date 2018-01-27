Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu kuruldu

Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu, İstanbul Taksim Hill Otel’de yaptığı basın toplantısıyla kuruluşunu deklare etti.

Basın açıklamasından konuşan HDP İstanbul İl Eş Sözcüsü Gülçin Aykul, “Politik tutsaklar nezdinde tüm topluma giydirilmek istenen tek tip kıyafeti kabul etmiyor; reddediyor ve birlikte mücadele etme kararlılığına sahip olduğumuzu ilan ediyoruz. İnsanlık onurunu esas alan, farklılıkları ve özgünlükleri tehdit değil, zenginlik olarak kabul eden, eşit, özgür ve barış içinde yaşamayı isteyen tüm kurum, kişi ve kesimleri bu mücadelenin bir parçası olmaya, tek tipleşmiyoruz tek tipi reddediyoruz çığlığını yükseltmeye çağırıyoruz” dedi.

Tek tip elbiselerin ilk olarak gönderildiği Diyarbakır Cezaevini ziyaret eden Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Üyesi Avukat Önder Alçiçek, görüştüğü tutukluların bu dayatmayı kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirttiğini dile getirdi. Tutukluların tek tip kıyafeti bir kişiliksizleştirme girişimi olarak değerlendirdiğini belirten Alçiçek, “Tutuklular gerekirse duruşmalara ve hastaneye çıkmayacaklarını belirtiyor. Bu konuda netler” dedi.

Tek tip ile çıkılan duruşmalarda adil yargılanma sağlanamayacağına işaret eden Alçiçek, “Hem toplum hem mahkeme nezdinde kişi direk suçlu olarak kabul ediliyor. Bu da adil yargılama hakkının ihlali demektir” diye ifade etti.

Tek tip kıyafetlerin ilk olarak Diyarbakır’a gönderilmesinin dikkat çekici olduğunu dile getiren Alçiçek, “Direnişin simgesi olan bir cezaevi. Ancak devlet, 12 Eylül darbesi sonrası yapamadığını bugün yapmak istiyor. Bununla tutsakların hafızalarında yer alan direnişe tarihi bir mesaj veriyor” dedi. Tek tip kararının evrensel hukuk ilkeleri ile çeliştiğinin altını çizen Alçiçek, bu kararın Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile örtüşmediğine dikkat çekti.

Tek tip dayatması karşısında duruşmalara çıkmayan tutukluların dosyalarının AİHM’den döneceğini kaydeden Alçiçek, AİHM’ye göre kişinin kendini savunma ortamı hazırlanmadan yargılanamayacağına dikkat çekti. Alçiçek, yerel mahkemelerin ceza vermesi halinde dosyaların AİHM’den döneceğine işaret etti.(evrensel)