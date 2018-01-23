  • BIST 118.598
  • Altın 162,357
  • Dolar 3,7796
  • Euro 4,6319
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
23.01.2018 16:50

Tek tip kıyafetler, Silivri Cezaevi'ne getirildi!

»
Tek tip kıyafetler, Silivri Cezaevi'ne getirildi!
OHAL kapsamında alınan kararla "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gönderildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gönderildi.

Cezaevinin deposunda tutulan kıyafetler, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılan tutuklu veya hükümlülere giydirilecek.

Düzenlemeyle, ülke genelinde yargılanan 6 bin 800 kişinin badem kurusu renginde, 51 bin 700 kişinin de gri renkte tek tip kıyafetle duruşmalara katılacağı belirtilmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Baykal'ın avukatının talebi hakkında karar23 Ocak 2018 Salı 15:31
  • İthal ette hastalık açıklaması23 Ocak 2018 Salı 14:45
  • SON DAKİKA... Afrin'den bir acı haber daha! Üsteğmen şehit oldu23 Ocak 2018 Salı 14:35
  • Tek tip kıyafetler, Silivri Cezaevi'ne getirildi!23 Ocak 2018 Salı 14:24
  • Suriyeli çocukların hallare yürk burktu23 Ocak 2018 Salı 14:22
  • Erzincan'da hırdavatçılar çarşısında yangın paniği23 Ocak 2018 Salı 14:10
  • Şok olay: Hırsız iş yerinin müdürü çıktı23 Ocak 2018 Salı 14:03
  • HDP Muğla Eş Başkanı 'Afrin' paylaşımı nedeniyle tutuklandı23 Ocak 2018 Salı 13:59
  • Sosyal medyada aşık olduğu erkek kadın çıktı!23 Ocak 2018 Salı 13:53
  • "Afrin operasyonu terör koridoruna karşı ikinci büyük adımdır"23 Ocak 2018 Salı 13:45
    • FOTO GALERİ
    • CHP’nin kadın il başkanları Anıtkabir’i ziyaret etti
    • Şair Enver Ercan kitabıyla uğurlandı
    • Afrin şehidi Üstçavuş Musa Özalkan'a son görev
    VİDEO GALERİ
    • Operasyona giden askerler arasında duygu dolu anlar
    • Afrin'de YPG'li teröristlerin ateş altına alınma anları
    • İstanbul'da 6 adrese uyuşturucu operasyonu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti