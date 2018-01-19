Tek tip kıyafetler gönderildi! İşte ilk görüntü

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre: KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor.

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, KHK ile çıkartılan Tek tip kıyafet uygulaması için Tek tip kıyafetlerin Diyarbakır'daki D ve E Tipi Ceza infaz kurumlarına geldiğini, uygulamaya geçmek için yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi. Başsavcı Güre, öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi soruşturması ile ilgili yapılan eleştirileri haksız ve doğru olmadığını da ifade ederek, "Tahir Elçi soruşturmasının sonu nereye varırsa varsın nihayete erdireceğiz" dedi.

"TEK TİP KIYAFETLER GELDİ, UYGULAMA İÇİN YÖNETMELİK BEKLENİYOR"



Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 2017 yılını değerlendirdiği basın toplantısında yürütülen soruşturmalar, açılan davalar ile ilgili bilgiler paylaştı. "Ceza İnfaz Kurumları" başlığı altında değerlendirme yapan Başsavcı Güre, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumumuzda halen 960 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunlardan 625'nin PKK'dan hükümlü ve tutuklu olduğunu, 182'sinin FETÖ/PDY tutuklusu ve 118'inin Hizbullah hükümlü ve tutuklusu olduğunu söyledi. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 1550 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen maddeyle', Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirilmesi ile D tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 923 kişinin kıyafet giyebileceği, E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise 58 kişinin tek tip kıyafet giyebileceği tespit edilmiştir. Anayasal Düzeni Değiştirme Girişiminde bulunanların 5 kişinin Badem Kurusu, diğer terör örgütü mensupları ve yöneticileri olan 918 kişinin ise gri renkli tek tip kıyafet giyeceği tespit edilmiştir" dedi. Başsavcı Güre, soru üzerine ise, söz konusu tek tip kıyafetlerin Diyarbakır7daki cezaevlerine geldiğini, uygulama için yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi.