Tek tip kıyafet uygulaması hangi ülkede nasıl yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle 15 Temmuz darbe girişimi davalarında şüphelileri mahkemeye "tek tip elbise ile çıkarma" önerisine tepkiler sürüyor.

BBC TÜRKÇE- Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı davalarda şüphelilerin mahkemeye "Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkarılması" çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanının bu sözleri üzerine de Adalet Bakanlığı konuyla ilgili bir çalışma başlatmıştı.

Dünyada ise bu konuda farklı uygulamalar bulunuyor. Aralarında ABD gibi gelişmiş ülkeler de dahil bazı yerlerde mahkumlar için tek tip kıyafet uygulaması yapılıyor. Başka bazı ülkelerde ise bu tarz düzenlemeler, mahkumların ıslahına yardımcı olmadığı ya da insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yıllar önce bırakılmış.

Uluslararası alanda ise bağlayıcı herhangi bir düzenleme yok.

Bazı ülkelerde hapishanelerde uygulanan kılık-kıyafet düzenlemeleri şöyle:

ABD: Hapishanelerde tek tip kıyafet uygulaması yaygın bir şekilde yapılıyor. Eyalet ve açık ya da kapalı gibi hapishane türüne bağlı olarak yapılan uygulama da farklılık gösteriyor. Bazı yerlerde, kılık-kıyafet uygulaması cezalandırma sürecinin bir parçası olarak görülüyor ve bu da erkek mahkumların pembe iç çamaşırı gibi tartışmalı kuralların getirilmesine neden oluyor.

İngiltere: Hapishanelerde zengin ile yoksul arasındaki ayrımı ortadan kaldırıp daha eşit bir ortam oluşturmak amacıyla 19'uncu yüzyılda tek tip kıyafet uygulamasına geçildi.

Almanya: Hapishanelerin önemli bir kısmında tek tip kıyafet uygulaması bulunmuyor. Ancak bu uygulamanın yapıldığı ve mahkumların üniforma giymesinin zorunlu olduğu az sayıda cezaevi bulunuyor. Ayrıca, maddi olanaksızlıklardan dolayı kıyafet alamayan mahkumlara da üniforma veriliyor.

Çin: Tek tip kıyafet uygulaması yapılıyor. Hapse giren mahkumlara bez ayakkabı ve cezaevinin yapısına uygun kıyafetler veriliyor. 2005 yılında ise hapishane koşullarının iyileştirilmesi için meslek eğitimi, psikolojik destek ve toplum hizmetleri gibi bir dizi yenilik getirilmiş olmasına karşın üniforma uygulaması kaldırılmadı.

Kazakistan: 2011 yılında işlenen suçların ağırlığına göre düzenlenen renkli tulum uygulaması başlatıldı. Uygulamanın gerekçesi hem mahkumların işledikleri suçlara göre ayrıştırılması hem de hapishaneden kaçmaları halinde yakalanmalarının daha kolay olması olarak açıklandı.

İsveç: Yüzde 40'lık yeniden suç işleme oranı ile dünyada birçok ülkenin altında yer alıyor. Yapılan reformlar sonucunda üniforma giyme zorunluluğu kaldırılırken, mahkumlar da üniversite yurtlarına benzer bir yapı içerisinde kalmaya başladı.