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26.12.2017 14:55

Tek tip kıyafet Enis Berberoğlu’nu kapsıyor mu?

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Tek tip kıyafet Enis Berberoğlu’nu kapsıyor mu?
Avukat Yiğit Acar, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu suç isnadının tek tip elbise düzenlemesini kapsamadığını söyledi.

Nergis Demirkaya / Gazete Duvar - OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile ‘tek tip kıyafet uygulaması’ da getirildi. Buna göre Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ‘Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’ı düzenleyen 309 ila 312’nci maddelerinden tutuklu ve hükümlü olanlara duruşmalara giderken tek tip kıyafet giydirilecek.

‘GİYMEYENLERE GÖRÜŞ YASAĞI’

Terör suçlarıyla yargılananlar için gri, darbe suçları nedeniyle yargılananlar için badem kurusu tulumları giymeyenler duruşmaya çıkarılmayacak, haklarında görüş yasağı uygulanacak.

Terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yargılanan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini açıklarken “Tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih ederiz” dedi.

BERBEROĞLU’NUN TUTUKLU BULUNDUĞU SUÇ İSNADI FARKLI

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumunun ise farklı olduğu öğrenildi. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar’ın verdiği bilgiye göre, Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu suç isnadı tek tip elbise düzenlemesini kapsamıyor.

Casusluk suçlamasıyla yargılanan Berberoğlu hakkında örgüte üye olmaksızın örgüt adına suç işleme kapsamında ayrı bir yargılama daha var. Berberoğlu bu dosyada Erdem Gül ve Can Dündar ile birlikte yargılanıyor ama söz konusu bu davadan tutuklu değil. Eğer bu davada bir ceza verilir ve tutuklama söz konusu olursa Berberoğlu için de tek tip kıyafet söz konusu olabilecek.

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