Tek tip kıyafet dayatması başladı: Giymezseniz...

696 sayılı KHK kapsamında getirilen tek tip uygulaması tehditlerle başladı.

Balıkesir L Tipi Kapalı İnfaz Kurumu gardiyanların, kadın tutuklu ve hükümlülere, “Tek tip kıyafeti giymezseniz cezaevinden çıkamazsınız” dediği ileri sürüldü.

Yayımlanan son KHK’ye göre, bir aylık sürenin ardından tek tip kıyafeti giymeyi reddedenlere ziyaretçi yasağına yönelik disiplin cezası verilebilecek. Mahkemeye de götürmeme hakkına sahip olan cezaevi yönetimi istediği takdirde mahkumlara hücre cezası da verebilecek. Yaklaşık 60 bin tutuklu ve hükümlüyü ilgilendiren bu düzenleme daha fiili olarak hayata geçmeden tehditler başladı.

Kadın tutukluların koğuşları basıldı

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Balıkesir L Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu kızını ziyarete giden anne, gardiyanların kadın mahkumların koğuşlarını basarak tehditler savurduğunu anlattı. Kızının açık görüş sırasında anlattıklarını aktaran anne, “Kızımın da bulunduğu koğuşu basan gardiyanlar, herkesin tek tip kıyafet giyeceğini, giymeyenlerin aileleri ile görüştürülmeyeceğini ve mektup dahi gönderip alamayacağını söylemiş” dedi. Gardiyanların kadın mahkumlara, “Bir ay içerisinde mahkumların tek tip kıyafetleri gelecek. Ardından kadın mahkumlarınki gelecek. Hepiniz giymeye mecbursunuz” dediğini ifade eden anne, şunları anlattı: “Kızım, tek tip dayatmasının iyiden iyiye hissedildiğini, daha kıyafetler gelmeden verilebilecek cezalar ile göz korkutulmaya çalışıldığını anlattı. ‘Eğer bu kıyafetleri giymezseniz mahkemeye çıkamazsınız, çıkamadığınız için savunmanızı yapamazsınız ve cezaevinden de çıkamazsınız’ denildiğini söyledi. Çok daha kötü uygulamalarla karşılaşacakları tahminleri yapıyorlar. Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz.”