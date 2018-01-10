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10.01.2018 12:20

Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı

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Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı
Evine gittiği sırada zorla otomobile bindirilip, götürüldüğü ıssız yerde tecavüze uğradı.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)- Adana'da evine gittiği sırada zorla otomobile bindirilip, götürüldüğü ıssız yerde Murat C.'nin tecavüzüne uğradığını iddia eden B.B. (46), sağlık kontrölü için getirildiği Adli Tıp biriminde fenalaşıp, bayıldı. Kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki kızı G.B.'yi hastaneye götüren B.B. ardından evinin yolunu tuttu. Bu sırada Murat C., B.B.'nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirdi. İddiaya göre, kadına silah çeken Murat B., ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadını ise kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.'nin elinden kurtulup evine gitti.

YAŞADIKLARINA DAYANAMADI

Durumu ailesi bildiren kadın, polise gidip şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı, daha sonra sağlık raporu için Adli Tıp birimine getirildi. Burada doktor tarafından muayene edilen kadın, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Olduğu yere yığılan kadın, polis otosuna bindirilemeyince ambulans çağırıldı. Sağlık ekibi, B.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyi Adli Tıp birimi içerisine getirdi. Sedyeye yatırılan baygın kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Murat C. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Murat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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