  • BIST 116.226
  • Altın 163,868
  • Dolar 3,7691
  • Euro 4,7045
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
16.02.2018 07:55

Tecavüzcüye bıçak çekti diye 5 yıl istendi

»
Tecavüzcüye bıçak çekti diye 5 yıl istendi
Sakarya’da, kiracısının evine gece yarısı camı kırarak giren, üç çocuk annesi kadını zorla öperek taciz ve darp eden N.S.’ye 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ev sahibinin saldırısı karşısında mutfak bıçağını eline alarak, kendisini savunan genç kadına ise ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Suriyeli N.K.H. (20) ve M.H. (34) çifti üç yıl önce üç çocuklarını yanlarına alıp Suriye’nin Lazkiye şehrinden Sakarya’ya göçtü. Aile, N.S.’nin aynı avludaki müstakil evine kiracı olarak yerleşti. M.H. geceleri sokaklarda kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Bu arada evli ve bir çocuk babası olan ev sahibi N.S., genç kadını taciz etmeye başladı.

İddianameye göre N.S., 19 Ocak gecesi eşi kağıt toplamak için evden çıkınca N.K.H.’nin evinin kapısını çaldı. Genç kadın kapıyı açmayınca N.S. camı kırıp içeriye girmeye çalıştı. Ev sahibine direnen N.K.H., kaşına yediği bir yumrukla yere yığıldı. N.S., eve girip kadına bir yumruk daha attı. Çıkan arbedede N.S., kadını zorla dudağından öptü. Mutfağa koşan N.K.H., bıçakla kendisini savundu. Korkan N.S., pencereden çıkıp evden kaçtı.

Yapılan incelemede, N.S.’nin genç kadına farklı tarihlerde Arapça aşk mesajları yolladığı saptandı.

Tutuklanan N.S.’ye ‘cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla, ‘cinsel taciz’ suçundan 2 yıla, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 3 yıla, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendisini mutfak bıçağıyla savunan N.K.H.’ye ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, “N.K.H.’nin eyleminin meşru savunma olarak değerlendirilebileceği ancak hukuki nitelemenin mahkemenin takdirinde olduğu” ifade edildi. Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 28 Şubat’ta görülecek. N.K.H.’nin avukatı Esra Turgut, mağdureye dava açılmış olmasını hukuki absürtlük diye nitelendirerek şunları söyledi: “Savcılık takdiri mahkemeye bırakmış ama bu bizce dile bile getirilmemeliydi.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 cami imamına 7 buçuk yıl hapis15 Şubat 2018 Perşembe 20:38
  • Çukurova'ya uluslararası tenis akademisi15 Şubat 2018 Perşembe 14:31
  • İstanbul'daki cesetlerin sırrı çözüldü! Korkunç detaylar...15 Şubat 2018 Perşembe 14:14
  • Doğu Karadeniz’i esir alan böcek için eylem planı15 Şubat 2018 Perşembe 11:53
  • Bakkalda erkek dehşeti!15 Şubat 2018 Perşembe 11:28
  • Babalar mezun oluyor15 Şubat 2018 Perşembe 11:07
  • Sorunları yerinde tespit edip fikir alışverişinde bulunuyor15 Şubat 2018 Perşembe 10:58
  • Paylaştıkça büyüyen sevgi15 Şubat 2018 Perşembe 10:37
  • Vatandaşlar yakaladı, tekme tokat dövüp polise teslim etti15 Şubat 2018 Perşembe 10:15
  • Karşıyakalılar güne sporla başlıyor15 Şubat 2018 Perşembe 10:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti