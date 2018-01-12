TCDD’den 5 özel sektöre taşımacılık lisansı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, 5 özel sekter işletmesine, ulusal demir ağında taşımacılık yapması için lisans verdiklerini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in özel sektör demiryolu taşımacılığına yönelik çalışmalar hakkında sözlü soru önergesine yanıt veren Bakan Ahmet Arslan, “6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’la TCDD altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılık ise tren işletmecisi olarak yapılandırılmıştır. Böylece özel sektörün de ulusal demir yolu ağı üzerinde devlet şirketleriyle beraber taşımacılık yaparak demir yolları sektöründeki payının artırılmasına imkân sağlanmıştır” dedi.

Sektörde beş tren işletmecisine lisans verildiğini ifade eden Bakan Arslan, “Hâlen 12.608 kilometre demir yolu ağında işletmecilik yapılmakta olup 3.971 kilometre demir yolu inşaatında da çalışmalar devam etmektedir. 10.515 kilometrelik demir yolu hattı yeniden yapılırmışçasına yenilenmiş durumdadır. 880 kilometrelik kesimin rehabilitasyonu ve yol yenileme çalışması devam etmektedir. 4.660 kilometrelik hat elektrikli hâle, 5.534 kilometrelik hat ise sinyalli hâle getirilmiştir. Ayrıca 1.637 kilometrelik hattın elektrikli, 2.323 kilometrelik hattın ise sinyalli hâle getirilmesi çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

Bakan Arslan, demir yollarının çift hatlı hâle getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında da 595 kilometrelik konvansiyonel demir yolu hattının çift hatlı hâle getirildiğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlü soru önergelerini yanıtlan Bakan Ahmet Arslan, demir yolu yük taşımacılığında 2004 yılından itibaren blok tren işletmeciliğine geçildiğini belirterek 2017 yılında 28,5 milyon ton yük taşınarak on beş yıl öncesine göre yük taşıma miktarında yüzde 79, yük taşıma gelirlerinde ise yüzde 250 oranında artış sağlandığını kaydetti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TCDD’de AKP hükümetleri döneminde yapıldığı söylenen çalışmalara karşın halen % 87’nin tek hat üzerinden ulaşım sağlandığını, İstanbul-Ankara arası yüksek hızlı trenin dahi sürekli 250 km hızla ulaşım noktasında yol yapım çalışmalarının tamamlanmadığını belirtip; “Uygulamadan kaldırılan trenler, kapanan istasyonlar, taşeron çalışanlar ile TCDD geçmiş özellik ve değerlerinden koparılmıştır. Özel sektör taşımacılığı külfeti TCDD’ye bırakan bir uygulamadır. Buna rağmen TCDD’nin varlığı korunup yatırımları ve düzenlenmeleri sağlanırsa sorunlar azalır. Aksi durum bu alanda da sorunlar üretir” dedi.