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12.02.2018 21:40

TBMM'den Rusya'ya taziye mektubu

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TBMM'den Rusya'ya taziye mektubu
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Moskova'da meydana gelen uçak kazası ile ilgili Rusya'ya taziye mektubu gönderdi.

SPUTNİK/Yurdagül Şimşek - Çonkar, Moskova'da meydana gelen uçak kazası ile ilgili Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eş Başkanı ve Udmurtya Senatörü Lyubov Glebova'ya ve Rusya Federasyonu Çuvaşistan Senatörü ve Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev'e birer tazeye mektubu gönderdi. 

AK Partili Berat Çonkar, taziye mektubunda; Domodedovo Havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra düşen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği elim uçak kazası sebebiyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu kaydetti.

Çonkar, mektubunda, "Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun Türk Kanadı Eş Başkanı olarak şahsım, bünyemizde görev yapan Komite Başkanlarım ve halkımız adına bu trajik hadisenin acısını ve dayanışma içerisinde olduğumuzu sizlerle, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve tüm Rus halkı ile paylaşıyoruz. Şahsınızda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

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