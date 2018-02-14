Tayvan'da trafik ışıklarına 'Sevgililer Günü' hamlesi

Tayvan'ın güneyindeki trafik ışıklarındaki yeşil ve kırmızı karakter, 'Sevgililer Günü'nde kendine bir sevgili buldu.

Tayvan'da trafik ışıklarında kurallara dikkat çekmek amacıyla 'Sevgililer Günü'nde değişiklik yapıldı.

BBC Türkçe'nin Taiwan News'den aktardığı haberde, Pingtung bölgesindeki yeni trafik ışıkları bir törenle tanıtıldı. İlk olarak 40 adet trafik ışığı yenileriyle değiştirildi.

Yeni ışıklarda kırmızı yanarken erkek karakter, dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklif ediyor. Yeşil ışık yanarken de çift el ele yürüyor.

Pingtung Polisi, yeni tasarımların Aralık ayında test edildiğini ve 18 yıldır kullanılan tasarımı "daha çekici kılmak için" 2018 yılında Pingtung genelinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Taiwan News'e konuşan Pingtung Belediye Başkanı Pen Men "Bu tasarım Pingtung'un aşk dolu bir yer olduğunu gösteriyor" dedi.

Yeni ışığın tasarımını yapan Çeng Da-vey yeni ışığın daha güvenli olacağını düşünüyor.

Apple Daily sitesine konuşan Da-vey bu tasarımla daha fazla gencin dikkatini ışığa vermesini sağlamayı umduğunu söyledi.

Daha önce Hollanda'nın Utrecht kentindeki trafik ışıklarında yerel çizgi film karakteri tavşan Miffy yer almıştı.