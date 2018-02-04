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05.02.2018 00:45

Tayvan’da büyük deprem

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Tayvan’da büyük deprem
Tayvan’ın Hualien kentinde ilk belirlemelere göre 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre Tayvan’ın Haalien kentinde meydana gelen deprem yerel saatle 21:56’da gerçekleşti.

Verilere göre merkez üssü Hualien kentine 17 km uzaklıkta olan depremin 6.1 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Yüzeye yakın bir noktada gerçekleşen depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Tayvan deprem bölgesinde bir ülke ve sık sık küçük depremler yaşıyor. Fakat 1999 yılında 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde ülkede 2 bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yine 2016’da yüzeye yakın bir depremde onlarca kişi ölmüştü.

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