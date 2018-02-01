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02.02.2018 03:00

Tayfun Erdoğan'ın hesabından uyardı

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Tayfun Erdoğan'ın hesabından uyardı
Geçtiğimiz ekim ayında evlenme programında tanıştığı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'la nişanlanan Funda Çakır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Birbirleri hakkında yaptıkları paylaşımlarla ne kadar kıskanç olduklarını ortaya koyan çiftten Funda Çakır, ilginç bir uyarıda bulundu.

Tayfun Erdoğan’ın instagram hesabından, nişanlısına mesaj yollayan kadınlara göndermede bulunan Funda Çakır, "Kızlar Tayfun'a yazmanıza bir lafım yok da yürümeseniz! Hani benim de o bilin istedim" ifadelerini kullandı.

Genç kadın, daha önce de Tayfun Erdoğan’ın yüzüne rujuyla benzer bir mesaj yazmıştı.

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