Tatlıses'e kardeşinden şok!

'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı'yı kızdıran soru...

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, instagramhesabından şarkıcı Yıldız Tilbe ile fotoğrafını paylaşıp "Yıldız Tilbe candır. Onun muhteşem şarkılarından 2 tane okudum ikinci albümümde ama yetmez, daha çok okumalı. Hatta son projesinde olacaktım ama okutmazlar. 'Yıldız' istese bile. 'Bu ne yaman çelişki anne bir yanımız yaprak döker Bir yanımız bahar bahçe'

Ben seni seviyorum sevgili" notunu yazdı.

"İMPARATOR BİR ŞEY DEMİYORSA..."

Hüseyin Tatlı'nın bir takipçisi, Tilbe'li fotoğrafa, "İmparator, Yıldız Tilbe ile yakınlığına bir şey demiyorsa gerisi önemli değil. Yıldız Tilbe ekranda iyi görünen çoğu karakterden, karakterli biri bence" yorumunu yazdı.

''MAAŞLI ELEMANLARIYLA KARIŞTIRDIN"

Abisi ile arasındaki gerilimin sinyallerini veren Hüseyin Tatlı ise söz konusu yoruma, "Bunun için izin aldığımı falan mı düşünüyorsun? Sen de bizi hiç tanımamışsın! Maaşlı elamanlarıyla karıştırdın sanırım. Benim adım Hüseyin tatlı. Sadece Allah'tan emir alırım çünkü O'dur her şeyi veren nokta. Ben kiminle konuşur görüşürüm bunun tek kararını ben veririm gözüm. Ne izni neyin müsaadesi? Senin kalbinde büyüttüğün seni, benim de kalbimde bitirdiğim beni bağlar" karşılığını verdi.

İBRAHİM TATLISES İLE YILDIZ TİLBE CANLI YAYINDA TARTIŞMIŞTI

Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'in kendi adını taşıyan programına konuk olmuş, ikilinin canlı yayında yaşadığı sert tartışma günlerce konuşulmuştu.