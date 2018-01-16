Tataroğlu: AKP MHP’nin çizgisi dışına çıkamaz!

2019 seçimlerinde AKP ile MHP arasında yapılacak olan ittifakla ilgili Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu'ndan önemli bir iddia geldi. Tataroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, AKP'nin MHP çizgisi dışına çıkamayacağını belirtti.

AKP ile MHP arasındaki ittifak, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında masaya yatırıldı. Programa konuk olan Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu, iki parti arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekti.

Seçime kadar AKP’nin MHP’nin çizgisi dışına çıkamayacağını ifade eden Tataroğlu, “İttifaksız kazanılamayacak bir sistem bu. AK Parti ittifaksız bu seçimi kazanamaz. AK Parti önümüzdeki iki sene boyunca siyaseten MHP’nin çizgisi dışına çıkamaz. Bunu göreceğiz. Ama aslında tabanına bıraksanız, AK Parti’nin kurucularına bıraksanız bunu sürdüremezler. Çünkü fikirsel olarak aynı çizgide değiller” dedi.