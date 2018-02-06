‘Taşıyıcı anne pazarı'... Kıbrıs ve Gürcistan tercih ediliyor

Türkiye’de yasadışı olmasına rağmen internet ve sosyal medyada taşıyıcı anne ilanlarında yoğun bir artış yaşanıyor.

Yüzlerce kişinin taşıyıcı anne olmak veya taşıyıcı anne bulmak için ilan verdiği, operasyon içinse Kıbrıs, Gürcistan ve ABD tercih edildiği belirtildi. Tarife ise 150-300 bin TL arasında değişiyor.

Habertürk’ten Soner Özcan’ın haberine göre, tüp bebek gibi yapılan taşıyıcı annelik işleminde, erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyo oluşturuluyor. Bu embriyolar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

Türkiye’de yasadışı olduğu için bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenlerin, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan, Amerika ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ettiği belirtildi. Kıbrıs da başvurulan yerler arasında. Anne ve baba adaylarının, paket fiyat uygulayan Türkiye’deki ajanslar aracılığıyla ‘sağlık turizmi’ adı altında bu ülkelere gittiği ifade edildi.

Daha önce yapan da var

Uygulamaya göre, adaylar arasından taşıyıcı anneyi seçen çiftler, işlemden önce bu kişiyle tanışıyor. Doğum yapıldıktan sonra aile çocuğu Türkiye’ye getirerek nüfusuna geçiriyor. Taraflar doğumdan sonra birbirleriyle bir daha görüşmüyor.

İnternet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla ‘taşıyıcı anne pazarı’nın da oluştuğu kaydedildi. İlanlardaki adaylar arasında atanamayan öğretmenlerden Türkiye’de yaşayan yabancılara kadar her kesimden kadının bulunduğu belirtildi. İlanlara göre, yaşları 20 ila 50 arasında değişen adaylar arasında çocuk sahibi olan da, daha önce taşıyıcı annelik yapan da var. Taşıyıcı annelik için istenen ücret ise 150 ile 300 bin lira arasında değişiyor.

Üç yılda 80 çift

Habertürk’e konuşan Gürcistan merkezli taşıyıcı annelik ajansının sahibi Dr. Murat Vural, internette taşıyıcı anne ilanı verenleri uyararak, şu ifadeleri kullandı: “Taşıyıcı annelik Türkiye’de suç. Yasalara göre soy bağı değişimi olduğu için Türkiye’de kesinlikle yasak. Bizi de arıyorlar taşıyıcı annelik için ama uyarımızı yaparak telefonu kapatıyoruz. Merkezimiz Gürcistan’da. Türk vatandaşlarının taşıyıcı annelik yapmasını ve ailelerin kendi adaylarını bulmasını kabul etmiyoruz. Yasal olarak burada, Gürcü annelerle bu işlemi yapıyoruz. Her şey legal. Gürcistan’da üç yılda 80 Türk çift bu yöntemle çocuk sahibi oldu.”