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24.01.2018 21:40

Taşeronun merakla beklediği tarih belli oldu

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Taşeronun merakla beklediği tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıkladığı taşeron işçilere 52 günlük ikramiyenin ne zaman verileceği belli oldu.

1 milyona yakın taşeron işçisinin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, kadroya geçişler de kademeli olarak başladı. Taşeron işçilerin kadroya geçişinde verileceği belirtilen 52 günlük ikramiyenin ne zaman ödeneceği de belli oldu.

İLK TAKSİT 26 OCAK'TA

52 günlük tediye ücretinin ilk taksiti 26 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 8 haziranda yapılacak.

YER ALTI İŞÇİLERİNE 24 ARALIK 2018'DE ÖDEME YAPILACAK

6772 sayılı kanunu 2. maddesine göre, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ek ödemeler ise tamamı 24 Aralık 2018’de yapılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Taşeron işçilerine yönelik verilecek ikramiye ile ilgili Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılan karar Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

MİNİMUM 2 BİN 200 TL

6672 kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan taşeron işçilerine verilmesi planlanan tediye ücretlerinin 2 bin 200 TL ile 3 bin 700 TL arasında değişmesi bekleniyor.

52 GÜNLÜK İKRAMİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir.

Kaynak:Yenisafak

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