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05.01.2018 21:25

Taşeron sağlık çalışanlarından 'kadro' eylemi

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Taşeron sağlık çalışanlarından 'kadro' eylemi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan yaklaşık 100 kişi, taşeron işçilere kadro hakkı getiren 696 sayılı KHK'nın kendilerini kapsamadığını ve işsiz kalma riski ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek kadro istediler.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Aslı Serdaroğlu, son çıkan KHK ile taşeron işçilere kadro hakkı gelirken, hizmet alımı ihaleleri kapsamında tam zamanlı olarak hastanelerde görev yapan kişilerin KHK kapsamına girmediğini söyledi.

 

Onkoloji Hastanesi çalışanlarının da katıldığı grup adına basın açıklaması yapan Serdaroğlu, Taşeron Yasası'ndan yararlanmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tam 12 yıldır asıl işi yapmamıza rağmen, biz laboratuar çalışanları, kan alma, MR, tomografi ve sterilizasyon personelleri, yemekhane çalışanları, şoförlerimiz, birim bilgi işlem personellerimiz bizler, en son çıkarılan KHK'da 'personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ibaresi' ve 'yaklaşık maliyetinin yüzde 70'lik kısmının personel gideri olması' gerektiğini belirten maddelere uymadığımız için kapsam dışı kalmaktayız. Planlanan Şehir Hastanesi Projesi'nde ilk olarak çalıştığımız Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıkılacağı için biz direk işsiz kalıyoruz. Bizim ve ailelerimizin mağdur olmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesimizi duymasını istiyoruz, yıllardar Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan asıl işi yapan bizlerin taşeron yasasından yararlanmamızı sağlayacağına ve bizleri mağdur etmeyeceğine inanıyoruz."

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