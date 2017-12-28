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28.12.2017 12:05

Taşeron KHK'si toplusözleşmeyi vurdu!

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Taşeron KHK'si toplusözleşmeyi vurdu!
'Taşerona kadro' ile anılan KHK ile kamu sözleşmelerinde verilen zam özel sektördeki toplusözleşmelerinde de üst sınır olacak!

696 sayılı KHK, ‘taşeron işçilere kadro düzenlemesi’ olarak anılsa da işçinin toplusözleşme düzenini de değiştiriyor. KHK’ye göre artık hükümet ile işçi konfederasyonları arasında kamu işçileri için imzalanacak “çerçeve protokol” sendikalar için bağlayıcı olacak. Sendika, kamu sözleşmelerinde protokolde ne kadar zam veriliyorsa, ancak o kadar talep edebilecek. Ayrıca “işkoluna göre sendikalaşma ilkesi” de gözardı edildi. Kadroya geçirilen taşeron işçiler, taşeron firmaların keyfi olarak belirlediği işkollarında devam etmek zorunda olacak.

BİR İŞYERİNDE 10 SÖZLEŞME OLABİLECEK

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, bir işyerinde farklı işkollarında 8-10 sendika, bir o kadar da toplusözleşme olabilecek. Hükümetin yayımladığı 696 sayılı KHK’nin 112. maddesi ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na madde eklendi. Maddeye göre, hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne yasal dayanak getirildi. Şimdiye kadar hükümet ile işçi konfederasyonları arasında kamu işçileri için imzalanan çerçeve anlaşma protokolünün bağlayıcılığı yoktu. Örneğin hükümet ile Türk-İş arasında 2017 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü ile işçilere birinci yıl için yüzde 7.5+5, ikinci yıl için de yüzde 3.5+3.5 zam verildi. Bu protokol sendikaların imzalayacakları sözleşmeler için rehber niteliğindeydi. Ancak bağlayıcılığı yoktu. Sendika isterse bu oranlardan daha yüksek zam talep edebiliyordu. Ancak KHK ile yapılan düzenleme ile çerçeve protokol hükümleri hem idareler hem de taraf konfederasyona üye sendikalar için bağlayıcı hale getirildi. Bundan böyle eğer çerçeve protokol imzalanırsa, sendikalar da bu protokoldeki oranlara ve maddelere göre toplusözleşme yapmak zorunda kalacak.

ÇERKEZOĞLU: İKİNCİ SINIF İŞÇİ YARATILACAK

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, sürecin nasıl işleyeceğinin bilinmediğini, Üçlü Danışma Kurulu’na ihtiyaç olduğunu söyledi. Maddenin toplusözleşme düzenini kökten değiştirdiğine dikkat çeken Çerkezoğlu, “Asıl bağlayıcı olan sendikaların imzaladıkları toplusözleşmeydi. Şimdi konfederasyonların imzalayacakları çerçeve protokol bağlayıcı hale geldi. Bu gerçek toplusözleşme olacak mı? Uyuşmazlık hükümleri, grev, yüksek hakem kurulu olacak mı? Olmayacak. Bu madde toplusözleşme düzenini köklü şekilde değiştirip iki ayrı tip işçi yaratacak. Bir kadrolu işçiler, bir de şu anda taşeronda çalışıp kamuya geçirilen işçiler. İkinci sınıf işçi yaratılacak. Bu anayasaya aykırıdır” dedi.

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