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29.12.2017 16:50

"Taşeron düzenlemesi değil torpilli kadrolu düzenlemesi"

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"Taşeron düzenlemesi değil torpilli kadrolu düzenlemesi"
CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, 696 sayılı KHK’da yer aldığı gibi taşerona kadro verilmeyeceğini sadece torpilli kadroluların oluşturulacağını söyledi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, son olarak açıklanan 696 sayılı KHK’da yer alan taşeron düzenlemesinin çok büyük bir aldatmaca olduğunun altını çizerek, hükümetin torpilli kadrolu sistemini yaratacağını açıkladı. Hürriyet ayrıca, “Taşeron sistemini yaratanların, bu sorunu çözeceğini zaten beklemiyorduk” dedi.

SENİN TAŞERONUN BENİM TAŞERONUM KHK’SI
Taşeron düzenlemesi ile ilgili açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, taşeron düzenlemesinin CHP’nin ana fikri olduğunu ve taşeron sisteminin tamamen kalkması gerektiğini savunduklarını belirterek, “Yapılan düzenleme eksiktir ve Anayasaya aykırı şekilde düzenlenmiştir. AKP işçiye müjde olarak sunduğu şey, ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin; senin taşeronun benim taşeronum demenin KHK’ya yansımış halidir. Bu düzenlemenin tüm uyarılarımıza rağmen KHK ile yapılması, işçilerin hak aramasının önüne geçmek içindir. Eğer bu düzenleme Meclis’te yapılsaydı, kadro alamayan ya da haksızlığa uğrayan emekçiler mahkemeler yoluyla haklarını arayabileceklerdi” dedi.

ANKARA’DA DAYIN YOKSA KADROYU UNUT
Milletvekili Hürriyet, “CHP olarak bizim ve sendikaların ortak talebi ayrımsız şartsız kadro verilmesiydi. Kadroya alınacak işçilere sınav ve güvenlik soruşturması yapılacak. Bu dönemde sınav demenin, torpil demek olduğu, mülakatlarda listelerin AKP İl Başkanlıklarında hazırlandığını biliyoruz. Ankara’da dayısı olmayanlar, siyasi görüş ve hatta memleketlerine göre bu sınavlarda elenecekler. Bu da ortaya torpilli kadroluları oluşturacaktır. Bu da yeni yandaşlara kadro açma gayretidir. Kadroya geçmek için başvuran işçilerin hak kazandığı alacaklardan feragat etmesi istenmesi ise emekçiye şantaj demek. Ayrıca yerel yönetimlerde çalışan yüz binlerce taşeron işçisi kadro kapsamı dışında bırakılmış. Yalnızca bir şirketten başka bir şirkete geçeceklerdir. Bu KHK ile işçiler arasında yaratılan ayrım ne ahlakidir ne de vicdanidir” açıklamasında bulundu.
 

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