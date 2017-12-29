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29.12.2017 12:45

Taşdelen: Gurur duyulan bir belediye yarattık!

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Taşdelen: Gurur duyulan bir belediye yarattık!
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından başlatılan Ayın Personeli ve Emeklilere Plaket töreninde emekçilere teşekkür plaketleri verildi.

Çankaya Belediyesinde geleneksel hale gelen “Ayın Personeli ve Emeklilere Teşekkür" uygulamasında bu ay da 7 farklı müdürlükten 8 personele ayın personeli ödülü verilirken, emekli olan 3 personele de emekleri için teşekkür plaketi verildi.

Belediyenin büyük bir yatırım hamlesi içinde olduğunu söyleyen Başkan Taşdelen, “Başkanından çalışanına hepimiz elimizi taşın altına koyup fedakarca çalışıp güzel işlere birlikte imza attık, atıyoruz. Sizlerin emeğinin hiçbir zaman görmezden gelinemeyeceğini bilmenizi isterim. Gurur duyulacak bir belediye yaratma çabamıza kattığınız büyük  emekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinden 8 personel ayın personeli olarak değerlendirilirken  3 personele de emeklilik teşekkür plaketi verildi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen  “Emeklilik sonrasında da gurur duyacağınız belediyenizi sizlerin bıraktığınız yerden daha yukarıya taşımak için bizler de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Plaket ve teşekkür belgelerini alan personelle tek tek fotoğraf çektiren Taşdelen, emeklilere yeni yaşamlarında başarılar dilerken, çalışanlara örnek çalışmaları için tekrar teşekkür etti. 

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