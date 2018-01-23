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23.01.2018 21:00

Tartışılan o isim güvenlik zirvesinde

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Tartışılan o isim güvenlik zirvesinde
Afrin harekatı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan "Güvenlik Zirvesi" toplantısı sona erdi.

SADAT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin, toplantıda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanına oturması dikkat çekti.

Zirvede, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank da yer aldı.

TARTIŞILAN SADAT (ULUSLARARASI SAVUNMA DANIŞMANLIĞI)

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre zirvede yer alan Adnan Tanrıverdi, SADAT adlı uluslararası bir savunma danışmanlığı şirketinin de kurucusu… Çok tartışılan bu şirket, amacını ‘'Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, stratejik danışmanlık, askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet, İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak, İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak hak ettiği yerini almasına yardımcı olmak” biçiminde açıklamıştı.

Askeri ve güvenlik alanında pek çok eğitim de veren şirketin, kursları arasında, “Gayri Nizamı Harp, Keskin Nişancılık, Kara Harekatı, Koruma, Tahrip, İleri Teknik Muharebe, “Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik”, Tank, Zırhlı Araç Avcılığı” gibi eğitim paketleri bulunuyor.

İRTİCAİ FAALİYET

Tanrıverdi, 1992’de Tuğgeneral oldu ve ardından da kadrosuzluktan emekli edildi. 2000 yılında Adaleti Savunanlar Derneğini kurup, TSK'dan özellikle irticai faaliyetler nedeniyle ihraç edilenleri savundu. CHP Milletvekilleri SADAT konusunda TBMM'ye önergeler vererek ‘' SADAT'ın kontrgerilla teşkilatı olduğu'' iddialarını gündeme getirmişlerdi.

AKŞENER DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir süre önce SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘' Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz.Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum.” demişti.

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