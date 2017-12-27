Tarsus'un kurtuluş günü

CHP Tarsus ilçe başkanı Ali İlk 27 Aralık Tarsus'un kurtuluşunun 96. yıldönümünü kutladı.

CHP Tarsus ilçe başkanı İlk'in mesajı şöyle;

Hepimizin büyük bir onur ve gururla andığı Milli Mücadelemizin şanlı günlerinden Tarsus’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. Yılını kutlamaktayız.

Aziz kahramanlarımızın canları pahasına verdikleri bu onurlu mücadele, öncelikli gururumuzdur. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Tarsus’umuz medeniyetler ve dinler beşiğidir. Tarsus halkı olarak, paha biçilmez mirasımıza birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle bundan 96 yıl önce bağımsızlık yolunda mücadele eden Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

