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19.01.2018 18:20

Tarsus’ta sahte karne operasyonu

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Tarsus’ta sahte karne operasyonu
MERSİN’in Tarsus ilçesinde zabıta ve polisin birlikte yaptığı operasyonda bir iş yerine yaptıkları baskında sahte karne ele geçirildi.

DHA -  Yapılan bir ihbarı değerlendiren Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, Gaziler Mahallesi’ndeki kırtasiyeye geldi. Yaptıkları incelemelerde, sahte karne hazırladığını tespit eden ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Yapılan ortak çalışmada 3 teşekkür belgesi, onur belgesi ile bir öğrenci adına düzenlenmiş sahte karne ele geçirildi.

İş yerinde yapılan aramada, sahte karne işlemlerinde kullanılan renkli yazıcıya el koyan polis, kırtasiye işletmecisini gözaltına aldı.

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