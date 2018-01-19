Tarsus’ta sahte karne operasyonu

MERSİN’in Tarsus ilçesinde zabıta ve polisin birlikte yaptığı operasyonda bir iş yerine yaptıkları baskında sahte karne ele geçirildi.

DHA - Yapılan bir ihbarı değerlendiren Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, Gaziler Mahallesi’ndeki kırtasiyeye geldi. Yaptıkları incelemelerde, sahte karne hazırladığını tespit eden ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Yapılan ortak çalışmada 3 teşekkür belgesi, onur belgesi ile bir öğrenci adına düzenlenmiş sahte karne ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada, sahte karne işlemlerinde kullanılan renkli yazıcıya el koyan polis, kırtasiye işletmecisini gözaltına aldı.