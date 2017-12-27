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27.12.2017 15:35

"Tarladan sofraya gelene kadarki süreç değerlendirilsin!"

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"Tarladan sofraya gelene kadarki süreç değerlendirilsin!"
CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ülke ekonomisi için büyük öneme sahip bitkisel üretim artırılması ve denetiminin sağlanması için Meclis Araştırması istedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bitkisel üretimde tarladan sofraya kadar gelen sürecin denetlenmesi ve üreticinin eğitilerek bilinçlendirilmesinin, bu alandaki sorunları çözeceğine vurgu yaptı. 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma önergesinde tarlada ve serada yetiştirilen ürünlerin tüketim aşamasına gelene kadarki sürecin teknik olarak denetlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bitkisel üretimin ülkemiz ekonomisi için önemi de yadsınamaz ve artırılmasının gerekli olduğu kadar onun elde ediliş biçimi ile denetimi de giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizde bu bağlamda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Bitkisel üretimin arttırılması, denetiminin ülkemizdeki durumunun incelenmesi ve gerekli yasal düzenlenmelere zemin oluşturulacak bir çalışma yapılması gerekir” dedi. 

Gıda sektöründe, dünya genelinde önemli değişimlerin yaşandığını kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bunun yanında gıdanın sağlıklı ve güvenli bir şekilde elde edilerek tüketilmesinin de önemli olduğunu kaydetti. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarladan ürünün farklı işlemlerle tüketime hazır hale getirilme sürecinin bütün aşamalarının denetlenmesi için yasal düzenlemelere ihtiyat duyulduğunu anlattı. 

Bitki üretiminin doğru ve sağlıklı bir şekilde artırılması gerektiğine vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bilimsel ölçülerdeki üretim kadar GDO’lu ürünlerle oluşan yeni bir gıda dokusunun varlığına da dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “Bitkisel üretimde  artış yaratmak ve verim artırmak için yapılan çalışmaların yanında  bitki koruma kimyasallarının da yarattığı sorunlar  dikkat çekicidir. Hasat sonrası üründe yapışık kalan kalıntıların olumsuzlukları geçmişte yaşanmıştır bunun örnekleri vardır. ”Bakiye" ya da “Zirai İlaç kalıntısı” tanımlanması ile adlandırılan bu durum gelişmiş laboratuvarların  gereksinimini artırmaktadır. Doz ve limit değerleri dış satım kadar yurt içi tüketim içinde önemlidir. Bitki koruma özellikle ürün kayıplarını önlemede etkendir. Organik tarım olmayan yerde bitki koruma bir yerde artık zorunludur.  Bitkisel üretimde artış ülke ekonomisi içinde önemlidir. Bunun denetimli sağlanması sorunların oluşumunu engelleyecektir. Üreticinin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve sorunların başlamadan önlenmesine vesile olacaktır.

Bitkisel denetim ile ilgili Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası ( ZMO),  Ziraat Odaları ve benzer kuruluşlarla sağlanacak işbirliği ile bir yol haritası çizilebilir. Sağlıklı yapılacak bitkisel üretimi, yöntemlerini, mevcut durum ile yapılması gerekenleri araştırarak mevcut aksaklıkları giderecek bir meclis araştırması yararlı olacaktır.” 

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