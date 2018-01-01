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02.01.2018 03:00

'Tarikat yurtları kapatılsın' eylemi

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'Tarikat yurtları kapatılsın' eylemi
Marmaris'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği eylemde, cemaat ile tarikat yurtlarının kapatılması istendi.

Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) koordinesinde, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Haziran Grubu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Marmaris Kent Konseyi, Marmaris Kıyılarını Koruma Grubu ve CHP Marmaris İlçe Teşkilatı temsilcileri bir süre sessizce bekledi. Ardından, kalabalık adına Veli-Der Sözcüsü Fatma Uçar basın açıklamasını okudu. Uçar, tarikat ve cemaat yurtlarının kapatılmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatler ile imzaladığı protokolün iptal edilmesini istedi. Uçar, şunları söyledi:

"Gün geçmiyor ki ülkemizin herhangi bir yerinde, gerici tarikat ve cemaat vakıflarına ait yurtlarda çocuklarımızın başına bir kötülük gelmesin. Son olarak İzmir'in Dikili ilçesinde erkek yurdunda meydana gelen olayda göstermelik tutuklama ve kapatma yapıldı. Anayasa'da sosyal olduğu yazılı bir devlet, kendisine emanet edilen çocukları, birer suç odağına dönüşmüş bulunan gerici tarikat yurtlarına teslim edemez. Bu vakıflarla imzaladığı onlarca protokolle, Millil Eğitim Bakanlığı (MEB), Anayasa suçu işletmektedir. MEB, Karaman sonrasında, benzeri vakıflarla protokol imzalamaya; kendisine emanet edilen çocuklarımızı bu vakıfların yurtlarında her türlü kötülükle yüz yüze bırakmaya devam etmiştir. Bundan sonra çocuklarımızın başına kötü bir olay geldiğinde doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorumlu tutacağız. İktidar ve bakanlıklar, çocuklarımızın üzerinden kendi ideolojik ve politik tercihleri doğrultusunda sosyal mühendislik yürütmeye son verin. Çocuklarımızı korumak, onlara sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Geleceğin teminatı çocuklarımızı koruyamayanlar sağlam bir toplum düşünemez. Başta Marmaris olmak üzere ülkemizde tüm tarikat ve cemaat yurtları kapatılmalıdır" dedi.

Açıklamanın ardından grup, 'Tarikat yurtları kapatılsın' sloganları atıp, bir süre alkışla tempo tuttuktan sonra dağıldı.

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