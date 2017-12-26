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26.12.2017 14:55

Tarikat yurdundaki cinsel istismarda yeni detaylar

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Tarikat yurdundaki cinsel istismarda yeni detaylar
İzmir'in Dikili ilçesindeki Süleymancılara ait özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda, temizlik görevlisi Ö.F.E.'nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çocuklar, uzmanlara yaşananları anlattı.

DHA- Bu anlatımlarda, Ö.F.E.'nin cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere istismarda bulunduğu, kendisine karşı çıkanlara şiddet uyguladığı iddiaları yer aldı.

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı erkek öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine polis, geçen perşembe günü çalışma başlattı.

Öğrencilerden 11 yaşındaki İ.Ö.'nün emniyetteki ifadesinin ardından yurttaki 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ö.F.E., gözaltına alındı.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yurt ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatma kararı verildi.

Adliyedeki ifadesinde suçunu kabul ettiği ve cep telefonundan çocuklara ait fotoğrafların çıktığı öğrenilen Ö.F.E.'nin, 12 yaşındaki bir çocuğa iki kez, aynı yaştaki başka bir çocuğa da bir kez istismarda bulunduğunu söylediği belirtildi. Ö.F.E.'nin daha önce bir camide görev yaptığı ve benzer iddiaların çıkması üzerine yurtta çalışmaya başladığı da ileri sürüldü.


ÇOCUKLAR UZMANLARA ANLATMIŞ

Soruşturma kapsamında uzmanların dinlediği iki çocuğun, başlarından geçenleri anlattığı belirtildi.

Bu anlatımlarda, Ö.F.E.'nin cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere istismarda bulunduğu iddiaları yer aldı.

Çocukların, Ö.F.E.'nin kendisine direnmeye çalışan bazı öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığını söylediği de kaydedildi. İki öğrencinin anlattıkları karşısında şaşkınlık yaşayan uzmanların yurtta kalan diğer çocukları da dinlemek istedikleri, bunun için de ailelerine ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.

 

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