Tarihi taş evler sadece 1 euroya satılıyor

Nüfusun gitgide azalması ve gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle hayalet kent olma yolunda giden Ollolai'de yüzlerce yıllık tarihi evler 1 euro bedelle, 3 yıl içerisinde onarılması şartıyla satışta.

HABERTÜRK - Metropol hayatından sıkılıp taşra hayali kuranlara İtalya'dan davet var. Akdeniz'de bulunan Sardunya Adası'nın iç bölgelerindeki dağlık Barbagia'da tarihi taş evler satışa çıktı.

Ollolai olarak bilinen bölgedeki yüzlerce yıl önce yapılan ancak bölgede nüfusun azalması nedeniyle kaderine terk edilen evler için sadece 1 euro isteniyor.

Kentteki nüfus son olarak 2250 kişiyken 1300 kişiye düşmüştü. Bölgeye insanların yeniden gelmesi ve cazibe merkezi olmasını isteyen yetkililer Ollolai'nin bir hayalet kente dönmemesi için kötü durumdaki evleri satma kararı aldı.

1 euro bedelle verilecek evler için 3 yıllık bir onarım planı hazırlanıp sunulması gerekiyor. İtalyan yetkililere göre bu bedel yaklaşık 25 bin dolar yani 100 bin TL'den az.

Ollolai Belediye Başkanı Efisio Arbau "Tarih öncesine uzanan bir kökenimiz var. Mücadelemiz eşsiz geleneklerimizin unutulmaması sağlamak." dedi.

Bölgenin en bilinen ürünlerinden biri casu fiore sardu ismi verilen koyun sütünden elde edilen peynir. Şu ana kadar 3 adet evin satıldığı, 100 civarı da talep olduğu belirtiliyor.