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03.02.2018 11:50

Tarihi konakta yangın!

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Tarihi konakta yangın!
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan üç katlı tarihi konakta bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan üç katlı tarihi konakta bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Konak kullanılamaz hale geldi.


Karabük’ün Safranbolu ilçesi Akçasu Mahallesi'nde tarihi konak yandı. Üç katlı tarihi konakta henüz öğrenilemeyen sebepten çıkan yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen tarihi konağı söndürmek için çalışma başlattı. Binanın kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

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