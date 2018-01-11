Tarhan: Padişahın mirası satıldı!

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı’nın satılması üzerine TBMM'de konuşma yaparak gündeme taşıdı.

Tahsin Tarhan “ İki senedir Hünkar Çayırı’nın satılması engellemek için bütün demokratik yollara başvurduk. Yetkili makamlar “Asla Satılmayacak” dediler. Ancak öğrendik ki Erzincanlılar Vakfına tahsis edilmiş. Hem de pul parasına.

Hünkar Çayırı bir tarihtir. Osmanlı torunu olmakla övünenlerin önce tarihe ve onun mirasına sahip çıkması gerekir” dedi.

'ÇAĞ AÇIP, ÇAĞ KAPATAN PADİŞAHIN MİRASI SATILDI'

Tahsin Tarhan “Söz konusu olan Hünkar Çayırı sıradan bir yer değildir. Çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed’in vefat ettiği yerdir. Tarihi mirasına sahip çıkmayan toplumlar asla iflah olmazlar. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Rant için gözü hiçbir şey görmeyenleri tarih asla affetmeyecektir.” Dedi.

'3 AY ÖNCE SATMIYORUZ, ŞİMDİ SATIYORUZ'

Tarhan “İktidar her zamanki gibi tutarsız politikalar izlemeye devam ediyor. 3 ay önce soru önergesi ile Hünkar Çayırı’nın akıbetini soruyoruz. Özelleştirme kapsamında mıdır? Tarihi dokusunu bozacak bir girişim var mıdır? diyoruz. Maliye Bakanı Naci AĞBAL yazılı olarak cevap veriyor: “Asla böyle bir durum söz konusu değil.” Aradan 3 ay geçiyor Hünkar Çayırı satılıyor. Bu millete karşı yapılan bir ayıptır, saygısızlıktır.” dedi.

ERZİNCANLILAR VAKFI İLE BAŞBAKAN’IN BAĞLANTISI NEDİR?

Tarhan, “Hünkar Çayırı’nın 30 yıllığına Erzincanlılar Vakfına tahsis edilmesini duyduğumuzda bizlerin aklına Sayın Başbakan geliyor.

Çünkü Sayın Başbakan Bu derneğin onursal üyesi…

Soruyoruz?

Bu durumdan Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın haberi var mıdır?

Yoksa tarihi bir miras, ranta kurban edilerek Başbakan zora düşürülmek mi isteniyor?

Vakıf Hünkar Çayırını Sözde Okul veya Üniversite yapımı için kullanacakmış.

Hünkar Çayırı, Üniversite için kullanılacaksa hemen bitişiğinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi için kullanılmalıdır" dedi.



