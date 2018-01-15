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15.01.2018 11:30

Tarhan: Kentsel değil rantsal dönüşümdür

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Tarhan: Kentsel değil rantsal dönüşümdür
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, kentsel dönüşüm adı altında mağdur edilen Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. "Hakkımızı söke söke alacağız" diyen Tarhan, toplantı sonrasında mahalle sakinleri ile birlikte yürüdü.

Tahsin Tarhan, “Bu mahalleler bizim evimiz. Dişimizle tırnağımızla mücadele edeceğiz. Kentsel dönüşüm adı altında bizleri buradan çıkarmak istiyorlar. Ancak asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte omuz omuza hakkımız olanı alacağız. 

3 BİN KİŞİNİN HAKLI DİRENİŞİ GÖRMEZDEN GELİNEMEZ.

Tarhan “ 3 bin kişinin yaşadığı bölgede bir mağduriyet olduğunu dile getiriyoruz. İnsanların barınma hakkı ellerinden alınamaz diyoruz. Vatandaşlarımız tabiki haklarını savunacaklar, hak isteyecekler. Binlerce vatandaşımızın sesine hep birlikte kulak vermeliyiz. Burada iktidar muhalefet yok. Burada bir yaşam mücadele var ve hep birlikte bu sorunu çözmeliyiz” dedi. 

KENTSEL DEĞİL RANTSAL DÖNÜŞÜM

Tahsin Tarhan “ Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesinde yapılmak istenen kentsel değil rantsal dönüşümdür. Bahsi geçen alan son dönemde çok fazla değerlendiği için bu alan milyon dolarlık yatırımlar yapılmak isteniyor. Ancak unutulmamalıdır ki burada yaşayan inşalar işgalci değil hak sahibidir. Evlerimiz onurumuzdur ve kimse bizden geri adım atmamızı beklemesin” dedi.

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