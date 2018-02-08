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08.02.2018 05:50

'Tapulu arazim' dedi, davayı kazanınca okul yolunu kapattı

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'Tapulu arazim' dedi, davayı kazanınca okul yolunu kapattı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Mustafa Reşat Akkan adlı vatandaş, çiftçilerin ve öğrenci servislerinin kullandığı yol için açtığı davayı kazanınca yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

Tekelioğlu Mahallesi'ndeki çiftçilerin ve öğrenci servislerinin kullandığı yolun tapulu arazisi içinde olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıyan Akkan açtığı davayı kazandı. Mahkeme, yaklaşık 3 yıl süren dava sonunda yolun Akkan'ın tapulu arazisi içinde olduğuna karar verdi. Bunun üzerine yolu yaya ve araç trafiğine kapatan Akkan, "1Dikkat yol değildir, özel arazidir girilmez" tabelası astığı kapıdan kimseyi geçirmedi. Servis şoförleri yolun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı.

Arazi sahibi Akkan, "Ben bu araziyi 13 yıl önce aldığımda gerekli ölçümleri yaptırmıştım. Bu ölçümlerde yolun zaten benim tapulu arazim içinde kaldığı ortaya çıkmıştı. O dönemde komşularıma ileride yeni bir ölçüm yaptırdığımda yolu isteyeceğimi belirtmiştim. Bunun üzerine komşularım da 'Tamam' demişlerdi. 4 yıl önce de bu bölgede yeni ölçümler yapıldı. Yine yolun benim tapulu arazimden geçtiği belirlendi. Bunun üzerine komşularımla irtibata geçtim. Onlarda önce 'Tamam' demelerine rağmen sonra 'Hocam mahkemeye git, şeriatın kestiği parmak acımaz' dediler. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonunda da yolun benim tapulu arazim içinde olduğuna karar verildi. Burada asıl mağdur olan benim. Ben tapulu arazimi korumaya çalışıyorum" dedi.

Yolu kullanan çiftçi Ömer Börekçigil ise "Biz bu yolu 1970 yılından beri kullanıyoruz. Ancak mevcut sorunlar ve mahkeme kararı sonrası yol kapandı. 30'dan fazla çiftçi bu yolu kullanıyor. Bunun yanı sıra bu bölgeden taşımalı eğitimle öğrenci taşınıyor. Dolayısıyla öğrenci servislerinin de kullanmış olduğu yol kapandı. Yetkililerden bir an önce bu soruna kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yolun kapanmasıyla okula gidemediğini kaydeden öğrenci Şükran Çam, "Yol kapatıldığı için sabah servis bizleri evlerimizden alamadı. Bu nedenle okula gidemedik. Bu yıl ilk kez devamsızlık yapmak zorunda kaldım" dedi.

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