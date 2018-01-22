Tanrıkulu o skandala ilişkin Meclis Araştırması istedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortaya çıkan çocuk gebeliklerine ilişkin Meclis Araştırması istedi.

Tanrıkulu'nun sunduğu Araştırma Önergesi şöyle;

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2017’nin ilk 5 aylık döneminde, 38’nin yaşı 15’ten küçük 115 çocuğun hamile olarak geldiği tespit edilmiştir. Sosyal hizmet Uzmanı Ş.İ.N.’nin, geriye dönük yaptığı incelemede 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, çocuklardan 39’nun ise, Suriyeli ailelerin çocukları olduğu ifade edilmiştir.

Sosyal hizmet Uzmanı Ş.İ.N. ve psikolog İ.Ö. olayı önce hastane yönetimine daha sonra da Savcılığa bildirmiş, hastane yönetimi işlem yapmamış, Savcılık ise, başhekim yardımcısı A.A. ve gerekli bildirimleri yapmayan sosyal hizmet uzmanı N.D. için İstanbul Valiliği’nden soruşturma izni istemiş, ancak Valilik talebi reddetmiştir. Valiliğin kararının iptali için, İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvurulmuş, başvurunun değerlendirilmesi yerine Ş.İ.N. hakkında inceleme başlatılmış ve görev yeri de iki kez değiştirilmiştir.

Olay basında ve sosyal medyada tepkiyle karşılanması akabinde, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturma talimatı verilip müfettiş görevlendirildiği belirtilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndan yapılan açıklamada da TCK’nın 279. maddesi (Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi) ve 103. maddesi (Çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları) iddialarına ilişkin soruşturma açıldığı belirtilmiştir.

2002 - 2018 yılları arasında yıllar bazında Türkiye genelinde illere göre toplam kaç çocuk yaşta gebelik vakasının gerçekleştiğinin belirlenerek, akabinde bu konuda açılan soruşturmaların sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki çocuk gebeliklerin bildirilmemesinin gerekçelerinin araştırılarak, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunan Ş.İ.N.’nin görev yerinin değiştirilmesinde ve daha sonra aynı hastaneye döndüğünde bir önceki pozisyonundan farklı olarak bir alt göreve verilmesinde sorumluluğu bulunanların belirlenerek, haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve İstanbul Valiliği'nin hangi gerekçeyle hastane yöneticileri hakkında soruşturma izni vermediğinin belirlenerek, bundan sonra benzer çocuk gebelik vakalarının yaşanmasının önüne geçilerek etkili, sürekli ve somut önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz.