Tanrıkulu: Kaç asker besin zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiştir?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle kaç askerin yedikleri yemekten zehirlendiğini sordu.

Tanrıkulu'nun açıklamaları ve soru önergesi şu şekilde;

Askerlerin zehirlenme vakaları ile ilgili Türkiye'nin genelinde yaşanan olaylarda, Gaziantep'te 70 asker, Sivas'ta 31 asker, Marmaris'te 87 asker, Bursa'da 10 asker, Kastamonu'da 38 asker, Manisa'da 731 asker, Diyarbakır'da 25 asker, Manisa'da1049 asker ve yine Manisa'da 70 asker olmak üzere toplam 2111 askerin zehirlendiğinin belirlendiği haberleri basına yansımıştır. Manisa'da zehirlenen askerlerden biri ise yaşamını yitirmişti.

Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle gündeme gelen Rota Yemekçilik'in kardeş şirketi Eren Tabldot'un karıştığı yeni bir skandalda, Eren Tabldot'un et tedarik ettiği bir şirketin, sahte veteriner ve sağlık raporları düzenleyip piyasadan topladığı hayvanların etlerini kışlalara ve askeri birliklere verdiği anlaşılmıştı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı bin 100 tonluk zeytinyağı ihalesini kazanan firmaların kışlalara zeytinyağı yerine hayvan küspesinde kullanılan yağ verdikleri, olayın, kimi askerlerde rahatsızlık görüldükten sonra anlaşıldığı da yine basına yansıyan haberler arasındadır.

İstanbul'un Maltepe İlçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay'ının taşınması ile İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nın Alpay Başaran Kışlasında görevlendirilen 70 askerin, akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandığı, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleri üzerine askerlerin, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, burada serum tedavisi uygulanan askerlerden çoğunun taburcu edilirken, bazılarının ise halen kontrol altında tutulduğu haberleri 26 Aralık 2017 tarihinde basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

1.Askerlerin zehirlenme vakaları ile ilgili Türkiye'nin genelinde yaşanan olaylarda, Gaziantep'te 70 asker, Sivas'ta 31 asker, Marmaris'te 87 asker, Bursa'da 10 asker, Kastamonu'da 38 asker, Manisa'da 731 asker, Diyarbakır'da 25 asker, Manisa'da1049 asker ve yine Manisa'da 70 asker olmak üzere toplam 2111 askerin zehirlendiğinin belirlendiği doğru ise, konu ile ilgili olarak TSK ve Milli Savunma Bakanlığı ne tür etkili ve sürekli önlemler alacaktır?

2.Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı bin 100 tonluk zeytinyağı ihalesini kazanan firmaların kışlalara zeytinyağı yerine hayvan küspesinde kullanılan yağ verdikleri ve olayın, kimi askerlerde rahatsızlık görüldükten sonra anlaşıldığı iddiası doğru mudur?

3.Anılan iddialar doğru ise, rahatsızlık görülen askerlere hangi tedaviler uygulanmıştır?

4.Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı bin 100 tonluk zeytinyağı ihalesini kazanan firmaların isimleri, ortakları ve yöneticileri kimlerdir?

5.Bahse konu ihalelere giren diğer firmalar hangileridir?

6.2002-2017 yılları arasında yıllar bazında Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı ihalelere giren ve ihaleleri kazanan firmalar hangileridir?

7.Bin 100 tonluk zeytinyağı ihalesini kazanan ve kışlalara zeytinyağı yerine hayvan küspesinde kullanılan yağ veren firmalar ile ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma var mıdır? Varsa, akıbeti nedir?

8.Bahse konu firmalar hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır ya da yapılacaktır?

9.İstanbul'un Maltepe İlçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay'ının taşınması ile İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nın Alpay Başaran Kışlasında görevlendirilen 70 askerin yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı olay ile ilgili olarak, 70 askerin zehirlendikleri yemek ve içeriği nedir? Hangi besin sebebi ile zehirlenmişlerdir?

10.Bahse konu besinlerin teminini sağlayan firma ya da firmalar hangileridir?

11.26 Aralık 2017 tarihinde basına yansıdığı üzere, kontrol altında tutulan askerlerin sağlık durumları nasıldır?

12.2002 - 2017 yılları arasında yıllar bazında 27 Aralık tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç asker besin zehirlenmesi geçirmiş, kaç asker besin zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiştir?