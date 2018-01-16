Tanal'dan o vatandaş için Bakanlığa dilekçe

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, TBMM önünde kendini ateşe veren Sıtkı Aydın’ın işe alınması hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na dilekçe verdi.

Tanal, “Vatandaşlarının hayatını idame ettirebileceği bir iş sağlamak ve vatandaşın çalışma hakkını korumak, devletin temel amaç ve görevlerindendir. Sıtkı Aydın’a bir an önce iş imkânı sağlanmalı ve ailesine sosyal yardım desteğinin verilmelidir. Hiçbir vatandaşımız 5 yıl işsizlikle baş başa bırakılmamalıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, geçtiğimiz hafta Meclis’in önünde kendini ateşe veren Sıtkı Aydın’ın için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na dilekçe verdi. Dilekçesinde sosyal devlet olmanın gerekliliklerini vurgulayan Tanal, Aydın’ın 5 yıldır beklediği bir işe sahip olmasının vatandaşa da moral olacağını, umutları yeşerteceğini kaydetti. Tanal’ın dilekçesi ise şöyle:

“Sıtkı Aydın isimli inşaat işçisi vatandaşımız, 2013’te Sinpaş Altınoran’da iş kazası geçirerek 3. Kattan aşağı düşmüş ve ölümden dönmüştür. Mucize bir şekilde yaşamına devam eden Aydın’ın 7 kaburgası kırılmış ve beyin travması geçirmiştir. Hukuken hakkını aramak için kredi çekmiş, avukat tutmuş, ancak bir sonuç alamamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de 3 kez dilekçe yazan vatandaşımız yine bir sonuç alamamıştır. İstanbul eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a da ulaşmış fakat yine sonuç alamamıştır. Yaşadığı ağır olaylar sonucunda ruhsal bunalıma giren ve 5 yıldır işsiz olan Sıtkı Aydın vatandaşımız çareyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelerek bir milletvekiline derdini anlatmakta aramıştır. Meclis’e gelen vatandaşımız içeri alınmamış, derdini anlatamamış, umutsuzluğa kapılmış ve 12 Ocak 2018’de Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde kendisini ateşe vererek yakmıştır. Basında yeteri kadar yer alamayan bu vahim olayı yaşayan vatandaşımız Sıtkı Aydın, şu anda hastanede tedavi altındadır. Dertlerinin üstüne bir de tedavi masrafları eklenmiştir. Vahim olay sonrası amacının kendisinin yakmak olmadığını söyleyen çaresiz vatandaşımız, sadece bir milletvekilinin, inşaat işçisi bir vatandaşın derdini dinlemesini istediğini ifade etmiştir. Ancak çabalarının karşılıksız kaldığını gören, 5 yıllık işsizliğin verdiği işsizlik psikolojisi ve ruhsal çöküntünün ağırlığı ile anlık bir karar ile kendini ateşe vermiştir. Ülkemizde yaşanan ekonomik darboğazın sembolü haline gelen inşaat işçimiz Sıtkı Aydın, bu ülkenin ruhsal çöküntü emsalidir. Aydın’ın 5 yıldır beklediği bir işe sahip olması, milletimize de moral olacak, umutlarımızı yeşertecektir.

Anayasamızın ‘Devletin temel amaç ve görevleri’ başlıklı 5’inci maddesi der ki: “…kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

Öte yandan yine Anayasamızın Çalışma hakkı ve ödevi başlıklı 49’uncu maddesi der ki: “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”

Vatandaşlarının hayatını idame ettirebileceği bir iş sağlamanın ve vatandaşın çalışma hakkını korumanın, devletin temel amaç ve görevleri arasında olduğunu da hatırlatarak vatandaşımız Sıtkı Aydın’a bir an önce iş imkânı sağlanması ve ailesine sosyal yardım desteğinin verilmesi için gereğini yapmanızı saygıyla talep ederim. 15.01.2018

