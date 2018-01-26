Tanal: İBB hizmet vereceğine hizmeti engelliyor!

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Kadıköy Belediyesi’ne sabaha karşı yapılan otopark baskınına sert tepki gösterdi. Tanal, “İş iyice zıvanadan çıkmıştır. Gözlerini bürüyen kin, vatandaşa hizmeti dahi görmemektedir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy Belediyesine yapılan hukuksuz müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanlığına soru önergesi verdi ve gerekçesini sordu. Herhangi bir hukuki açıklama yapılmadan Kadıköy Belediyesi otoparkı yazılı tabelanın ve kulübenin sökülmesine ilişkin Tanal, şunları söyledi:

“Sabaha karşı 06.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk işi Kadıköy Belediyesinin otoparkını sökmek oldu. Büyükşehir belediyesine yapılan herhangi bir ihbar sonucu acaba bu kadar hızlı hareket ediyorlar mı? Ancak konu CHP’li belediyeler olunca çok hızlılar. Gözlerini öyle bir hırs ve kin bürümüş ki vatandaşa verdikleri zararı dahi görmüyorlar. Yanı başında evlendirme dairesi olan bir otopark, Kadıköy Belediyesine ait bir otopark… Neden sabaha karşı sökülsün ve götürülsün. Ayrıca İmar kanunu ve otopark yönetmeliği uyarınca, Kadıköy Belediyesi tarafından İstanbul Belediye Başkanlığı hesabına otopark ücreti yatırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi Kadıköy bölgesinde ücretsiz bölge otoparkları açmak zorundadır. Neden açmıyor? Kadıköy Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderdiği otopark ücretlerine ne oldu? Kadıköy’e otopark hizmeti vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesinin otopark hizmetine de engel olmaktadır. Kadıköy’de yaşayan vatandaşlar da Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıdır. Belediye hizmeti onların da hakkıdır. Oturduğu semtte muhalif bir belediye varsa vatandaşa hizmet vermeyiz, verene de mani oluruz’ anlayışı vatandaşa yapılmış en büyük ayrımcılıktır, haksızlıktır.”

Tanal’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için verdiği soru önergesi ise şöyle;

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, 25 Ocak günü sabaha karşı 06.30’da hangi sebeple veya hangi ihbar sonucu Kadıköy Belediyesi otoparkı yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırmışlardır?

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarına bu talimatı kim vermiştir? Talimatın gerekçesi nedir?

3. Kadıköy Belediyesi Otoparkının yanında evlendirme dairesi bulunmaktadır. Bulunduğu konum itibarıyla gerekli bir hizmet olan otopark, yerinden kaldırılarak neden vatandaşa hizmet engellenmiştir?

4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, neden bir ilçe belediyesinin hizmetini engelleme gereği duymuştur?

5. Kadıköy Belediyesi’ne ait bir alan ve vatandaşa hizmet veren bir alan olan Kadıköy Belediyesi otoparkına karşı düzenlenen bu engelleme vatandaşı mağdur etmiştir. Mağduriyete sebep olanlar hakkında işlem yapılacak mıdır?

6. Otoparkın tabelasının sökülmesi ve kulübenin kaldırılmasında, Kadıköy Belediyesine ait olmasının bir etkisi var mıdır? Aslolan vatandaşa hizmet etmek ise kimin hizmet ettiğinin bir önemi var mıdır?

7. İmar kanunu ve otopark yönetmeliği uyarınca, Kadıköy Belediyesi tarafından İstanbul Belediye Başkanlığı hesabına otopark ücreti yatırılmasına rağmen, neden Kadıköy bölgesinde ücretsiz bölge otoparkları açılmamaktadır.

8. Kadıköy Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderdiği otopark ücretleri ne olmuştur? Otopark dışında harcanmaması gereken bu paralar nerelere harcanmıştır? Harcanmamışsa hangi bankada ve faiziyle birlikte ne kadardır? Harcanmış ise hangi işler için harcanmıştır?



