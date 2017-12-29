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29.12.2017 04:30

Tamimi'ye karşı yoğun önlem

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Tamimi'ye karşı yoğun önlem
16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin İsrail askerlerine vurduğu ve tokat attığı videolar geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılmıştı...

16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin İsrail askerlerine vurduğu ve tokat attığı videolar geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılmıştı. Bu görüntülerin üzerine, evine baskın yapılarak gözaltına alınan genç aktivist bugün hakim karşısına çıktı. 16 yaşındaki aktivistin duruşma salonunda çekilen görüntülerinde etrafında çok sayıda asker olması dikkat çekti.

Reuters’ın aktardığı fotoğraflarda Tamimi, Batı Şeria’daki Ramallah’ta askeri mahkemeye çıkarıldı. Genç aktivistin etrafında çok sayıda asker ve polisin olması dikkat çekerken, Tamimi’nin kendinden emin tavırları kameraya yansıdı.

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“Filistinli cesur kız” olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında İsrail askerlerine karşı koyarken çekilen görüntüleri nedeniyle İstanbul'da “Hanzala Cesaret Ödülünü”ne de layık görülmüştü.

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