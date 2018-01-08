Tamer Karadağlı, eski eşinden çocuk istiyor

Çocuklar Duymasın'da Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı verdiği röportajda "Bir çocuğum daha olsa yine Arzu'dan olmasını isterim." diyerek eski eşe mesaj verdi.

TRT Kent Radyo'dan TRT FM'e transfer olan Oylum Şahin Seçin, "Kum Saati" adlı programının ilk konuğu Tamer Karadağlı oldu. Karadağlı eski eşini yere göğe sığdıramadı

"BİR ÇOCUĞUM OLSA YİNE ARZU'DAN OLSUN İSTERİM"

Karısına ihanet eden Tamer Karadağlı, boşandığı eşini yere göğe sığdıramadı. "Bir çocuk daha ister misiniz? "sorusuna Karadağlı " En doğru seçimim Arzu ile evlenmekti. Bir çocuğum daha olacaksa yine Arzu'dan olmasını isterim" diye cevap verdi.

