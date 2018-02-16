MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR?

Birim Amirleri, MEB’in Bakanlar Kuruludur

Birim Amirlerinin Her Toplantı Sonrası, Bakanı ve Müsteşarı Adeta Dayak Yemişe Çevirmiş Olması Gerekir

Tamam Bakanım, Emret Bakanım, Olur Bakanım

Pek çoğunuzun birim amirleri de nedir dediğinizi duyar gibiyim. Birim amirleri; MEB’deki genel müdürlük ve bağımsız başkanlık gibi birimlerin başındaki kişilerin adıdır. Birim amirleri toplantısı da adeta MEB’in Bakanlar Kurulu toplantısıdır. Doğal olarak; bu birim Milli Eğitim Bakanı’nın başkanlığında bakanlık üst yönetimi, bu birimlerin başındaki genel müdürler ve bağımsız başkanlarla yapılır. Ve burası Türkiye’nin kaderine, geleceğine, kalkınmasına, her şeyine karar verir. Belki bazı birim amirleri de bunun ciddiyetinin ve öneminin bu kadar farkında olmayabilir. Ama emin olun; bu toplantılar altın değerindedir ve buradaki her bir kelime, eğitimin bütün bir ülkenin tüm alanlarını etkilediğini düşündüğümüzde, ülkenin varlığı yokluğu bu birim amirlerinin elindedir. Gelin, hep beraber bu birim amirlerine ve birim amirleri toplantısına biraz daha yakından bakalım.

Birim Amirlerinin Her Toplantı Sonrası, Bakanı ve Müsteşarı Adeta Dayak Yemişe Çevirmiş Olması Gerekir

Dedik ya; bu birim amirleri, adeta MEB’in Bakanlar Kurulu’dur. Bu nedenle öncelikle bu birim amirlerinin, teknik alanlar olduğu için, alanlarında en iyi isimler olması gerekir. Yani bu birim amirleriyle konuştuğunuzda, alanlarıyla ilgili aklınızı başınızdan almaları gerekir. Öyle hakim olmalılar ki konularına, herhangi bir konu olduğunda bakan ve müsteşar bile susup, BEN BİLMEM; BİRİM AMİRİM BİLİR, diyebilmelidir. Yani bırakın bu birim amirlerinin çeşitli bahanelerle haftada iki üç gün bakanlığa gelmemelerini, eğitimden başka her işle uğraşmalarını; bu adamların yoğunluktan evlerine bile gidememeleri gerekir. Kolay mı, 80 milyonluk ülkenin eğitimine yön vermek ve eğitimin Bakanlar Kurulu’nun bir üyesi olmak! Şahsen ben, bu birim amirlerinden biri olsam, gece bile uyuyamam. Düşünsenize; tüm ülkenin ve bu kadar çocuğun vebali omuzlarınızda. Mutlaka, bu bilinçle hareket eden, çok ciddi emekler veren, sadece yaptıkları işlerle anılmak isteyen çok değerli birim amirleri vardır.

Gelelim birim amirleri toplantısına… Siyasi partilerin bile her hafta merkez yönetim kurullarını topladığını düşündüğümüzde; zaten Allah rızası için değil maaşlı işleri olduğu için birim amirleri toplantısının haftada en az bir defa, hem de bakan başkanlığında toplanması gerekmektedir. Burada tüm birimler, büyük bir ciddiyetle, yaptıklarını, yapacaklarını masaya yatırmalıdırlar. Böylelikle hem birimler birbirini denetlemiş olur, hem de MEB içi ortak bir eğitim dili, aklı oluşmuş olur. Ve bu toplantılara öyle hazırlıklı öyle hazırlıklı gelmelidir ki birim amirleri; her toplantıdan sonra gerek bakan gerekse müsteşar, bu hizmetler, yeni projeler, fikir kavgaları, beyin fırtınaları arasında adeta dayak yemişe çevrilmelidirler.

Peki, işin pratiğine gelelim; sahi, sizce, en son birim amirleri toplantısı ne zaman yapılmıştır? Eğer bu birim amirleri toplantıları düzenli yapılmazsa; nitelikli, bilinçli, sadece işini yapan birim amirlerini tenzih ederek söylüyorum, bakanlıkta ciddi bir otorite boşluğu oluşacak, makam arabaları ve iyi maaşları olan birim amirlerinin bir kısmı lüks ve debdebeye düşüp, çay kahve içmenin ötesine geçmeyip, eğitimden başka her işle uğraşabilirler.

Tamam Bakanım, Emret Bakanım, Olur Bakanım

Diğer türlü bu birim amirlerinin, bu birim amirleri toplantısında yaptıkları işler denetlenmezse, hesap sorulmazsa, bu birim amirleri “on dönüm bostan, yan gel yat Osman” modunun ötesine geçemezler. Ve var olmak için bakan ve müsteşar odasını aşındırıp “tamam bakanım, emret bakanım, olur bakanım” deyip şirinlik yapmanın ötesine geçemezler. Ben, birim amirleri toplantılarının çok dolu geçtiğini düşünüyorum.

Müsteşar Yardımcıları, Her Toplantıya En Az Birkaç Yeni Ufuk Açıcı Projeyle Gidiyorlardır

MEB’de, biliyorsunuz, 7 tane de müsteşar yardımcısı makamı var ve onlar da bu birim amirlerinden sorumlular ve kendilerine bağlı birimlerle haftada en az birkaç defa alt birim amirleri toplantıları yapıyorlardır umarım. Yaptıklarını sayarsak, her birim amiri toplantısına her müsteşar yardımcısının en az bir iki ufuk açıcı projeyle geldiklerini düşünüyorum, tüm uluslararası literatürü de taramış olarak. Ve de bürokrasinin ilk kuralıdır; herkes, kurallara göre yerini bilecek. Yani müsteşar yardımcılarının da başarılı olabilmesi için tam yetkili ve hâkim olması gerekir. Yani bir genel müdürün iki eli cebinde, müsteşar yardımcısının üstüymüş gibi davrandığı yerde, müsteşar yardımcısından da verim bekleyemezsiniz.

Sahi, Geçtiğimiz Çarşamba Günü Yapılanı Saymazsak MEB’de En Son Birim Amirleri Toplantısı Ne Zaman Yapıldı, Bilen Var Mı?

Biz, kamuoyu olarak, en son birim amirleri toplantısının ne zaman yapıldığını, bilgilendirilme hakkımız gereği, bilmek zorundayız ve şöyle bilebiliriz. Her toplantıdan sonra Milli Eğitim Bakanı çıkar, basın toplantısı yapar ki bu haftada en az bir olmalı. Böylelikle; biz de bu toplantıların ne kadar sıklıkla ve ciddiyetle yapılmış olduğunu öğrenmiş oluruz.

Yoksa Bu İşler…

MEB’in adeta Bakanlar Kurulu olan birim amirleri toplantısı, düzenli ve ciddiyetle yapılmalıdır. İki ayda bir yapılmış olmak için yapılmamalı. Devlet ciddiyetine uygun yapılmalıdır. İki eli cebinde gezen birim amiri sekreterinin hatırlatmasıyla, son dakika hiçbir hazırlık yapmaksızın bu toplantılara katılmamalıdır. Ya da birim amirleri pek çok toplantıya, asli işleri bu olmasına rağmen, bahaneler uydurup gelmemezlik yapmamalı. Sanki ilkokul bebesiymiş gibi, toplantıda oflayıp puflamamalı, telefondan diğer birim amirleriyle geyik yapmamalı ve bu işi ciddiyetle yapanlara mesajlar atıp da; “hadi bitir de, çok konuşma da gidelim” yapmamalıdır. Ayrıca; bir an önce bitirip ülkeyi kurtarmaya mı gideceksiniz, zaten orası ülkenin kurtarılacağı yer. Ayrıca; ben çok merak ediyorum. Siz bizim verdiğimiz vergilerle bize hizmet etmek zorunda olan maaşlı devlet memurusunuz, bakanın ve müsteşarın yanında bu kadar rahat olacak gücü nereden buluyorsunuz eğer böyle davranan birileri varsa?

Evet, sıklıkla ve devlet ciddiyetiyle yapılması gereken birim amirleri toplantısı, adeta MEB’in Bakanlar Kurulu’dur ve bu amirlerin her biri altın değerinde olmak zorundadır. Bu altınlardan biri olarak bakan yardımcılığı makamı ne iş yapmaktadır, daha farklı neler yapabilir de bir başka yazının konusu olarak kalsın. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…