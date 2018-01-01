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Yeni yılı kutlarken 4’üncü kattan düşüp yaralandılar
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Dünyanın en gizemli ülkesi yeni yıla böyle girdi
Taksim'de yeni yıla girerken korkutan yangın
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Güncel
01.01.2018 00:29
Yeni yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu.
DHA-
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler:
taksim
,
beyoğlu
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