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01.01.2018 02:20

Taksim'de yeni yıla girerken korkutan yangın

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Taksim'de yeni yıla girerken korkutan yangın
Yeni yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu.

DHA- Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

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