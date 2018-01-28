  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
28.01.2018 20:10

Taksicilerin bir günlük kazancı Mehmetçiğe

»
Taksicilerin bir günlük kazancı Mehmetçiğe
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde taksiciler, Suriye'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek olmak için bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

Mehmet DEMİR/ANKARA, (DHA)-  Gölbaşı Eymir Taksi Durağı şoförleri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK'ya destek olmak amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı. Taksi şoförleri, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek, karınca kararınca böyle bir yardımda bulunmak istediklerini söyledi. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay taksi durağını ziyaret ederek, duyarlı davranışlarından dolayı taksi şoförlerini tebrik etti. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu28 Ocak 2018 Pazar 17:19
  • Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan 'Zeytin Dalı' paylaşımı28 Ocak 2018 Pazar 17:11
  • Kadıköy'deki o saldırgan için karar çıktı28 Ocak 2018 Pazar 17:01
  • Şehit Başsavcı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı28 Ocak 2018 Pazar 16:59
  • Son Dakika... Reyhanlı'ya roketli saldırı28 Ocak 2018 Pazar 16:47
  • Afrin şehidi uzman çavuşu, binlerce kişi uğurladı28 Ocak 2018 Pazar 16:33
  • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!28 Ocak 2018 Pazar 16:00
  • Şehit eşini üniformasıyla karşıladı28 Ocak 2018 Pazar 15:56
  • 20 ilde FETÖ operasyonu28 Ocak 2018 Pazar 15:27
  • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi28 Ocak 2018 Pazar 15:00
    • FOTO GALERİ
    • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!
    • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!
    • CHP gençliğinde seçim heyecanı!
    VİDEO GALERİ
    • FSM'de intihar girişimi
    • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
    • Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti