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13.01.2018 02:05

Tahliye talebine 2. kez ret

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Tahliye talebine 2. kez ret
Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının ardından önceki gün Şahin Alpay hakkında tahliye talebini reddeden 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Alpay'ın avukatının yaptığı itirazı da reddetti.

13. Ağır ceza itiraz gerekçesinde AYM’nin yetkilerini aştığını belirterek, “Anayasa Mahkemesi'nin dosyamızın esasına girerek karar vermesi ‘görev gaspı’ niteliğindedir” dedi.

13. Ağır ceza mahkemesi, ikinci ret kararının gerekçesinde şu satırlara yer verdi; 

“AYM’nin, bireysel başvuru üzerine hak ihlali olup olmadığı noktasındaki değerlendirmesi sınırsız değildir. Anayasa Mahkemesi hangi nedenle olursa olsun, yerel mahkemelerin yerine geçerek ‘delil değerlendirmesi’ ve ‘yerindelik incelemesi’ yapamaz. 

Ceza muhakemelerinin ‘mahkumiyet ya da beraat’ yönündeki kararlarının yanlış olduğunu söyleyemeyeceği gibi, ‘delil durumu yetersizdir, o nedenle başvurucunun hakkı ihlal edilmiştir’ kararı vermesi de mümkün değildir. 

AYM’nin bağlayıcı niteliğindeki kararları anayasa ve kuruluş kanununa uygun olarak verdiği kararlar içindir. Bunun haricinde kararların ‘kesin ve bağlayıcı’ olduğundan söz edilemez.”

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