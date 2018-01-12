  • BIST 114.645
  • Altın 160,965
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
12.01.2018 21:55

Tahliye talebi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi

»
Tahliye talebi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Şahin Alpay’ın avukatlarının yaptığı 'AYM’nin tahliye kararının uygulanması’ yönündeki talebi, itirazı inceleme mercii olan bir üst numaralı ağır ceza mahkemesine sevk etti.

T24 - Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, kararın henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamasını gerekçe göstererek tahliye talebini reddeden 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bugünkü kararında AYM'yi "görev gasbı sonucu doğuran" karar vermekle itham ederek, Alpay’ın tahliyesini bir kez daha reddetti. Alpay’ın talebi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay’ın tahliyesi için dün yapılan başvuruyu, 'Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını' gerekçe göstererek reddetmişti. Üyelerden birinin muhalefet şerhi düştüğü kararda, "itiraz edilmesi ve itirazın mahkemece kabul edilmemesi halinde itiraz ve dosyanın CMK 269/3-c maddesi gereğinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce incelenerek karara bağlanacağı” belirtilmişti. 

Alpay'ın avukatından tahliye için bir başvuru daha

Alpay adına AYM ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştırılmak üzere 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne UYAP üzerinden bugün bir başvuru daha yapan Avukat Aynur Tuncel Yazgan, dilekçesinde “Mahkemenizin, Anayasa Mahkemesi’nin müvekkil sanık Şahin Alpay’ın bireysel başvurusu üzerine 11.01.2018 günü verdiği aynı günlü tutukluluğun devamına ilişkin kararı, hukuka aykırıdır. Söz konusu kararın geri alınarak, müvekkil hakkında salıverme kararı verilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyularak müvekkilin salıverilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale dileriz” ifadelerine yer vermişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahliye talebi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi12 Ocak 2018 Cuma 19:36
  • Barış Atay oyunun yasaklanması hakkında açılan davada karar12 Ocak 2018 Cuma 18:48
  • Rus Büyükelçi Karlov suikastıyla ilgili flaş gelişme12 Ocak 2018 Cuma 18:45
  • TGC'den 'Mehmet Altan' ve 'Şahin Alpay' açıklaması12 Ocak 2018 Cuma 17:22
  • İTÜ'de tepki çeken 'Haremlik-Selamlık' uygulama12 Ocak 2018 Cuma 16:58
  • Adapazarı'nda korku dolu anlar.. Silahlarını çekip peşinden koştular12 Ocak 2018 Cuma 16:43
  • Altan ve Alpay’ın avukatlarından ikinci kez 'tahliye' başvurusu12 Ocak 2018 Cuma 16:43
  • 98/1 celp dönemi askerlik yerleri açıklandı12 Ocak 2018 Cuma 16:16
  • 'Atatürk Havalimanı işgali' iddianamesi kabul edildi12 Ocak 2018 Cuma 16:08
  • İçişleri'nin haklarında inceleme başlattığı HÖH'ten açıklama12 Ocak 2018 Cuma 15:53
    • FOTO GALERİ
    • Ünlü yıldızın vücudu aşırı zayıflıktan sarktı
    • Cenk Tosun, Tottenham maçı öncesi kadroda
    • Bu haber eski sevgilisine mesaj atanları ilgilendiriyor
    VİDEO GALERİ
    • Ev sahibine kızdı: Evi ateşe verdi
    • CHP'den AKP'ye uyarı: OHAL'i kaldırın yoksa...
    • "Dün taşerona başvurunun son günüydü, Bahçeli de bir gün önce..."
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti