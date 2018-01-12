Tahliye talebi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Şahin Alpay’ın avukatlarının yaptığı 'AYM’nin tahliye kararının uygulanması’ yönündeki talebi, itirazı inceleme mercii olan bir üst numaralı ağır ceza mahkemesine sevk etti.

T24 - Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, kararın henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamasını gerekçe göstererek tahliye talebini reddeden 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bugünkü kararında AYM'yi "görev gasbı sonucu doğuran" karar vermekle itham ederek, Alpay’ın tahliyesini bir kez daha reddetti. Alpay’ın talebi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay’ın tahliyesi için dün yapılan başvuruyu, 'Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını' gerekçe göstererek reddetmişti. Üyelerden birinin muhalefet şerhi düştüğü kararda, "itiraz edilmesi ve itirazın mahkemece kabul edilmemesi halinde itiraz ve dosyanın CMK 269/3-c maddesi gereğinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce incelenerek karara bağlanacağı” belirtilmişti.

Alpay'ın avukatından tahliye için bir başvuru daha

Alpay adına AYM ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştırılmak üzere 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne UYAP üzerinden bugün bir başvuru daha yapan Avukat Aynur Tuncel Yazgan, dilekçesinde “Mahkemenizin, Anayasa Mahkemesi’nin müvekkil sanık Şahin Alpay’ın bireysel başvurusu üzerine 11.01.2018 günü verdiği aynı günlü tutukluluğun devamına ilişkin kararı, hukuka aykırıdır. Söz konusu kararın geri alınarak, müvekkil hakkında salıverme kararı verilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyularak müvekkilin salıverilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale dileriz” ifadelerine yer vermişti.