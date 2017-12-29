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30.12.2017 01:05

Tahliye olan Emre İper: "Ahmet Şık'ın hepinize selamı var"

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Tahliye olan Emre İper: "Ahmet Şık'ın hepinize selamı var"
Emre İper yaptığı ilk açıklamasında, "Ahmet'in hepinize selamı var" dedi. Geçmiş olsun diyenlere, "Daha geçmedi, adalet yerini bulmadı. İçeride o kadar insan var" yanıtını verdi.

'FETÖ'nün 'kripto haberleşme ağı' olarak bilinen Bylock uygulamasının 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında yüklendiğinin açıklanması sonrası 267 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesinin muhasebecisi Emre İper, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden akşam saatlerinde tahliye edildi.

T24'te yer alan habere göre Emre İper yaptığı ilk açıklamasında, "Ahmet'in hepinize selamı var" dedi. Geçmiş olsun diyenlere, "Daha geçmedi, adalet yerini bulmadı. İçeride o kadar insan var" yanıtını verdi.

Bilirkişi "Telefonda Bylock'a dair bir ize rastlanmadı" demişti 
İper’in davası, ana Cumhuriyet davası ile birleştirilmişti. Gazete avukatlarının talebi üzerine İper’in telefonlarını inceleyen adli bilirkişi Koray Peksayar, “İper’e ait telefonun yedeğinde yapılan arama sonucunda Bylock adlı yazılımın kurulduğuna ya da kurulup kaldırıldığına dair ize rastlanmamıştır” sonucuna vardı.


2. bilimsel uzman görüşü hazırlayan Tuncay Beşikçi de raporunda İper’in telefonunda ByLock yüklü olmadığı ve hiçbir zaman da bu programı kullanmadığını bildirdi. Buna karşılık İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle İper’in tahliye talebini reddetmişti.

İper'in avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından sonra hazırladıkları dilekçeyle tahliyeye yönelik başvuruda bulundu.

Talebin değerlendirilmesinin ardından 267 gündür tutuklu olan İper'in tahliyesine karar verildi.

İpler akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. 

Emre İper yaptığı ilk açıklamasında, "Ahmet'in hepinize selamı var" dedi. Geçmiş olsun diyenlere, "Daha geçmedi, adalet yerini bulmadı. İçeride o kadar insan var" yanıtını verdi.

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