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03.01.2018 03:40

Tacizden 3 ay ceza alan AKP'li İlçe Başkanı istifa etti

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Tacizden 3 ay ceza alan AKP'li İlçe Başkanı istifa etti
2008'de taciz suçundan 3 ay hapis cezası alan AKP Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, cezanın tekrar gündeme gelmesi üzerine istifa etti.

DHA - Aydın'da, AKP Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, 2008 yılında tacizden yargılanıp 93 gün hapis cezasına çarptırılmasının katıldığı ilçe başkanları tanıtım toplantısında gündeme gelmesi üzerine toplantı sonrası istifa etti.

23 Ağustos 2016 yılında tarihinden beri AKP Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın Menekşe istifa etti. Menekşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2016 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Bugüne kadar yanımda olan ve beni yalnız bırakmayan tüm görev arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

'İLÇE BAŞKANLIĞI İÇİN ENGEL DEĞİL' DEMİŞTİ

Menekşe'nin istifası öncesi düzenlenen AKP ilçe başkanları tanıtım toplantısında basın mensuplarının bu konudaki sorusuna İl Başkanı Ahmet Ertürk, "Geçmişte yaşanan bir olay bu. Şu anda ilçe başkanlığı için engel değil" diye cevap vermişti.

TACİZDEN 3 AY 3 GÜN GÜN CEZA ALMIŞTI

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde 19 Haziran 2008'de, bir kadın balkona çıkan Aydın Menekşe'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirterek şikayette bulunmuştu. Şikayeti üzerine Menekşe hakkında Germencik Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. 16 Ekim 2008'de kararını açıklayan mahkeme, Menekşe'nin 93 gün hapsle cezalandırılmasına hükmetmiş ve ceza bin 860 lira para cezasına çevrilmişti.

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