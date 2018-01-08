Tacizci öğretmen Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, taciz ettiği çocuğun babasına şeriat mahkemelerinde yargılanmak istediğini yazan İHL öğretmeni A.B. 'yi Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin Meclis'e soru önergesi sundu.

CHP'li Tanrıkulu'nun önergesi şöyle;

Diyarbakır'daki bir kız imam hatip lisesindeki Coğrafya Öğretmeni A.B. (34) hakkında 16 yaşındaki öğrencisi A.D'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, bir başka okula atanan öğretmen A.B'nin şikayetini çekmeyen çocuğun babasına şu mesajı yolladığı haberleri basına yansımıştır.

"Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin.”

16 yaşındaki A.D.'nin babası, Coğrafya Öğretmeni A.B.'nin kızını taciz ettiği iddiasıyla 25 Temmuz 2016’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğu, iddianın ardından Savcılığın soruşturma başlattığı, ifadesinden sonra serbest bırakılan A.B. hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve bir başka okula atandığı haberleri basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

1.Diyarbakır'daki bir kız imam hatip lisesindeki Coğrafya Öğretmeni A.B'nin (34), 16 yaşındaki A.D.'yi taciz etmesi ve Coğrafya Öğretmeninin kızını taciz ettiği iddiasıyla A.D'nin babasının 25 Temmuz 2016’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğu, iddianın ardından Savcılığın soruşturma başlatıldığı ve ifadesinden sonra serbest bırakılan A.B'nin hakkında idari soruşturma başlatıldıktan sonra başka bir okula atanmasının gerekçesi nedir?

2.Atandığı okulda da benzer cinsel tacizlere devam etmesi durumunda sorumlular kim ya da kimler olacaktır?

3.Çocuğun ailesini şikayetten vazgeçirme çabaları sonuçsuz kalan öğretmen A.B'nin kız öğrencinin babasına çok sayıda mesaj göndererek, mesajlarda davayı 'şeriat yoluyla' çözmeyi teklif ettiği göz önüne alındığında, yaptığı cinsel istismarı inkar etmeyen 34 yaşındaki Coğrafya öğretmeni görevden el çektirilecek midir?

4.17 Ağustos 2016’da yazdığı ve 6 kez üst üste gönderdiği mesajda, Devlet' için 'Allah'a karşı isyan eden' anlamına gelen 'Tağut' ve 'Tağutun mahkemesi' ifadesini kullandığı iddiaları doğru ise, konu ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı gereğini yapacak mıdır?

5.2002 - 2018 yılları arasında yıllar bazında 8 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre hangi okullarda ve yurtlarda öğrencilere (kız ve erkek öğrenci dağılımına göre) öğretmenleri, okul müdürü, görevliler vd. olmak üzere cinsel taciz ve istismarda bulunulduğu tespit edilmiştir?

6.Bahse konu cinsel taciz ve istismarda bulunulduğu tespit edilenler hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır?

7.Bu kişilerden kaçı hangi okul ve yurtlara atanmış, gönderilmiş; kaçı görevden el çektirilmiş, kaçı emekli olmuştur?